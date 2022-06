Cane randagio ruba pane in chiesa durante la messa/ Video, prete non se ne accorge

Curioso episodio in Colombia, dove un cane randagio ha guadagnato in silenzio l’ingresso in una chiesa e, sfuggendo allo sguardo del parroco, ha rubato il pane che avrebbe dovuto essere benedetto. Il video dell’accaduto ha già fatto letteralmente il giro del web, approdando su tutti i social, viaggiando di profilo in profilo e ottenendo reazioni colme d’amore nei confronti del quattrozampe.

"Volevo uccidere il giudice anti-aborto"/ 26enne arrestato: aveva pistola e coltello

Ma descriviamo meglio quanto è successo: nel Santuario di Nostra Signora del Belencito, a Nobsa, in Colombia, era in corso una funzione, quando improvvisamente un cane randagio, senza dare nell’occhio, è entrato all’interno del luogo sacro e si è avvicinato lentamente sul tavolo laterale all’altare, su cui era appoggiato il pane. L’animale non ci ha pensato due volte: ha addentato la pagnotta e se l’è portata via, dandosela poi a gambe per andare a consumare il suo pasto in totale serenità e al sicuro, laddove nessuno potesse portarglielo via.

PARLAMENTO UE PRO ABORTO/ Una manovra contro la vita che sorpassa perfino gli Usa

CANE RUBA PANE IN CHIESA DURANTE LA MESSA: IL VIDEO È VIRALE

Come riporta “La Zampa”, sembra che il sacerdote non abbia minimamente notato la presenza del cane in chiesa, mentre un fedele, di nome Fabio Motos, ha subito messo mano al suo telefono cellulare per immortalare il “furto”, limitandosi tuttavia a inquadrare il “siparietto” e non informando il prete circa quanto stesse avvenendo alle sue spalle, mentre era voltato, così da permettere al quattrozampe di conquistare l’agognato cibo, sollevandosi su due zampe e cingendo tra i denti la sua “refurtiva”, il tutto mentre erano in corso i canti religiosi.

Seigner "Accusa a Polanski di stupro poteva distruggerci"/ "Me too? Limita confronto"

Sono stati numerosi i commenti piovuti sulle bacheche social, tutti magnanimi nei confronti del cane randagio autore del “furto” in chiesa, come questi: “L’innocenza degli animali non ha prezzo, lo amo”; “Dio dà il pane a chi ha fame“. E, ancora: “Anche i cani fanno parte del regno di Dio”, “Anche lui ha diritto di mangiare, che bello!”.

#HCHCURIOSIDADES | Un perro acaparó la atención de decenas de fieles durante una misa al robarse un pan en el Santuario de Nuestra Señora de Belencito, departamento de Boyacá, Colombia. “A firulais lo van a excomulgar”, consideró Fabio Motos, al compartir el suceso en Facebook. pic.twitter.com/fSFsyju7WI — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) June 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA