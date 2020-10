Cane rischia di morire, Fedez paga l’intervento/ “Mi ha donato 602 euro, grazie!”

Bella storia con protagonista il cantante e imprenditore Fedez, quasi una favola. Il noto marito di Chiara Ferragni ha aiutato una ragazza che non poteva pagare l’operazione al suo cane: facendosi commuovere da questa toccante storia ha deciso di donare l’intera cifra per l’intervento alla padrona, che ha potuto così salvare il proprio amico a quattro zampe. La storia è raccontata dai colleghi del Free Press Leggo, ed ha come protagonista Leo, un cucciolone di 10 anni che a causa di due ernie bilaterali che gli stavano schiacciando la prostata, rischiava un blocco intestinale. Di conseguenza lo stesso cagnolone deve affrontare due interventi diversi in un’unica soluzione, in quanto in codice rosso. Non avendo i fondi necessari per l’operazione complicata, la sua padrona ha fatto partire nei giorni scorsi una raccolta fondi online, a cui ha appunto risposto Fedez versando 602 euro, l’intera somma richiesta.

CANE RISCHIA DI MORIRE, FEDEZ PAGA INTERVENTO: “MI HA DONATO L’INTERA SOMMA”

“Fedez mi ha donato la somma per l’intervento – ha scritto la ragazza commossa sulla propria pagina twitter – io e papà stiamo praticamente piangendo, grazie Fede non smetterò mai di dirlo sei una persona speciale. Se penso che i miei genitori ieri erano con le lacrime agli occhi perché volevano vendersi i loro ricordi di valore”. Numerosi i commenti sui social, tutti ovviamente concordi nel giudicare l’operato di Fedez come quello di una persona dal cuore grande: “Ho appena saputo che Fedez ha mandato i soldi ad una ragazza per operare il suo cagnolino – scrivono – Fedez e Chiara sono due bellissime persone, che usano la loro ricchezza anche per aiutare gli altri a differenza di molti che pensano solo a se stessi”. E ancora: “La cosa meravigliosa sapete qual è? è che lo ha fatto senza che nessuno se ne accorgesse, di cuore e non per avere quel momento di gloria ed essere lodato. Se non fossi andata a controllare non me ne sarei nemmeno accorta. Federico sei unico”.



