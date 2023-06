Caneda, chi è il rapper di Love Mi 2023/ “Sono un sognatore indipendente, dai sogni faccio nascere le parole”

Caneda, il rapper amico di Fedez ospite del LOVE MI 2023

Caneda è tra gli ospiti della seconda edizione del LOVE MI 2023, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti in programma martedì 27 giugno 2023 nella splendida cornice di Piazza Duomo a Milano. Tra i cantanti protagonisti della lunga scaletta e diretta televisiva c’è anche il rapper attivo da circa dieci anni nel panorama musicale. Ma chi è Caneda? Tanti e diversi i progetti musicali che portano la sua firma. Inizialmente si è avvicinato al mondo dell’hip hop come autore. Successivamente nei primi anni ’90 ha collaborato con la crew di writers 16k, con il tag Cano. Con il passare degli anni però la crew è passata al rap con il nome di “Armata 16” pubblicando il disco “Spiriti liberi”.

Luigi Strangis, Love Mi 2023/ "Servono parole forti. Dopo la pandemia ci siamo chiusi in noi stessi"

Dopo lo scioglimento del gruppo, il rapper è entrato a far parte della Dogo Gang per poi iniziare una proficua carriera solista. Intervistato da Exclusive magazine il rapper, descritto da Noisey come “un artista eclettico e sfuggente, il classico personaggio che o si ama o si odia” di se ha detto: “sono un sognatore”.

Il Pagante, chi è?/ Eddy Veerus e Brancar senza Federica Napoli per "attacchi di panico" (Love Mi 2023)

Caneda, la carriera del rap

La carriera di Caneda è legata a tantissime produzioni di successo. Eppure parlando dell’esperienza che più di tutte l’ha formato ha rivelato: “credo di essere stato formato e influenzato dal primo genere di musica che ho ascoltato: la musica sinfonica, da cui ho imparato molto. Soprattutto ad ascoltare. Nella sinfonica ci sono tutti i suoni del mondo ecco per i grandi maestri erano pazzi,mentre noi che ne ascoltiamo massimo siamo stupidi”. Diverse le sue pubblicazioni: Da “Nato nell’acqua” a “Sinastra” fino “La dolce vita”, tutti singoli che presentano delle similitudini nelle copertine. Come mai? A dare una risposta è proprio il rapper: “purtroppo sono sempre stato indipendente e ho sempre dovuto fare tutto da solo,avendo poco tempo per curare le compertine dei miei mixtape ho puntato su cose semplici come ritratti impaginazioni e font ,ecco perché sono così semplici e simili”.

Love Me 2023/ Diretta, scaletta cantanti e come vederlo in streaming: da Tananai ad Annalisa

Nel 2011 la svolta con la collaborazione con Guè Pequeno ne “Il ragazzo d’oro”, un pezzo che non è stato molto capito: “ai tempi il pubblico italiano non ascoltava rap americano e francese ,non sapeva cos’era la prima trap e i rapper italiani scrivevano e rappavano tutti nello stesso modo erano abbastanza tutti uguali ,io ho solo fatto quello che ascoltavo. Secondo: mi piace sempre studiare nuovi modi per fare rap ,(perché è così che si fa il rap)ed essere troppo avanti con i tempi non è sempre il massimo, vieni sempre copiato dagli altri rapper e non capito dal pubblico”. Infine parlando del brano “In un mondo perfetto” in cui parla della condizione umana, il rapper ha spiegato come nascono le sue canzoni: “dai sogni faccio nascere le parole”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA