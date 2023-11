Canegrate, scoperta discarica abusiva di veicoli/ Sequestrate 60 tonnellate di rifiuti

Operazione della Guardia di Finanza a Canegrate, provincia di Milano. Le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato una discarica abusiva all’interno della quale erano presenti veicoli e rottami di autovetture a contatto diretto con il terreno impermeabilizzato e, ancora, fabbricati abusivi adibiti ad autofficina. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, i militari hanno sequestrato circa 60 tonnellate di rifiuti.

L’inchiesta delle autorità ha preso il via lo scorso agosto, al termine di una serie di sorvoli effettuati dagli elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. Operazioni che hanno consentito alle Fiamme Gialle di individuare un’area di oltre 3 mila metri quadri di Canegrate dove erano presenti rifiuti per 60 tonnellate e fabbricati edificati nei pressi di un corso fluviale.

L’operazione della Gdf a Canegrate

Gli accertamenti svolti dal gruppo della Guardia di Finanza di Legnano con la componente aereonavale hanno confermato l’ipotesi investigativa che il sito fosse destinato allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti. In collaborazione con i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia e della Polizia Locale di Canegrate, la guardia di Finanza ha disposto il sequestro dell’area e al suo affidamento in giudiziale custodia al proprietario. Quest’ultimo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Milano per realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, abusivismo edilizio in area di interesse paesaggistico/ambientale e abusivo esercizio di attività di gestione di veicoli fuori uso e di rifiuti.











