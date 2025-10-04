Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör sono fidanzati? "Tolga e Oylum di Tradimento stanno insieme"/ Gossip esplode e parla l'attrice

Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör sono fidanzati? Voci insistenti su un loro ritorno di fiamma

Sul piccolo schermo sono i protagonisti di un amore contrastato e turbolento che secondo le anticipazioni finirà malissimo ma in pochi sanno che Caner Sahin e Feyza Sevil Gungor sono stati fidanzati anche nella vita reale. Il loro amore è nato sul set nel 2023, così come i loro personaggi anche tra i due giovani attori è scoccata la scintilla ma il loro amore non è durato. Tolga e Oylum di Tradimento sono stati insieme per circa un annetto prima di prendere strade separate.

Tuttavia di recente i siti turchi ipotizzano che ci sia stato un ritorno di fiamma per Oylum e Tolga di Tradimento. Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör si sono immortalati insieme sui social, anche in vacanza in Italia più precisamente a Milano, e da allora il gossip si è acceso. Caner è il fidanzato di Feyza Sevil Gungor? O se si vuole capovolgere la domanda Feyza è la fidanzata di Caner Sahin? Sulle voci e il gossip dei mesi scorsi è intervenuta la stessa attrice che ha risposto in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Feyza Sevil Gungor ha un fidanzato? L’attrice di Oylum in Tradimento rompe il silenzio

Nei mesi scorsi Feyza Sevil Gungor, Oylum di Tradimento, è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha confessato di essere single: “Non posso dire di essere innamorata, ma le porte del mio cuore sono aperte per vivere una bellissima storia d’amore” E subito dopo ha aggiunto: “Ho conosciuto l’amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest’emozione prima”. Oggi la bella attrice 27enne confessa di essere pronta a innamorarsi di nuovo: “Non ho più paura di affrontare questa emozione” e chissà che non ci sia davvero un ritorno di fiamma con Tolga di Tradimento, Caner Sahin e Feyza Sevil Gungor sono fidanzati?

