Canfora: “Meloni neonazista sta con i nazi ucraini”/ “Mentecatta”. Lei lo denuncia

GLI INSULTI DI LUCIANO CANFORA A GIORGIA MELONI: “NEONAZISTA E MENTECATTA”

Da pensatore “non allineato” sul fronte della guerra in Ucraina, fino a becero “hater” di una leader politica come Giorgia Meloni: esplode la polemica contro Luciano Canfora per le parole inqualificabili pronunciate durante un evento in una scuola di Bari.

Nell’incontro organizzato dal liceo scientifico “Enrico Fermi” sulla guerra in Ucraina, lo studioso e classicista Luciano Canfora si è scagliato contro la “narrazione dei media” e la “propaganda” occidentale contro la Russia: «Se riesco a imporre l’idea che c’è un solo colpevole che bisogna demonizzare, ho vinto la partita. Ma nessuna guerra ha mai avuto una sola origine: dipende da come le propagande contrapposte riescano o meno a imporre una certa verità». Qui il suo ragionamento entra nelle pieghe della politica italiana, sottolineando come nel panorama parlamentare oggi «non vedo forze capaci di dire “voglio capire”». Qui l’accusa gratuita scagliata da Canfora contro la leader Giorgia Meloni: «Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini, è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta ovviamente di questo ruolo».

MELONI ANNUNCIA QUERELA CONTRO LUCIANO CANFORA

Le parole pronunciate da Luciano Canfora nel liceo di Bari non sono passate ovviamente inosservata e con un duro post sui social, postando anche il video degli insulti del professore, Giorgia Meloni annuncia una pronta denuncia: «Ascoltate il filologo Luciano Canfora che in una scuola di Bari mi definisce “neonazista nell’animo”. Parole inaccettabili, soprattutto da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e invece finisce a fare becera propaganda a giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno».

Solidali con Meloni i parlamentari di Fratelli d’Italia, i quali chiedono al Ministero dell’Istruzione un immediato provvedimento contro Luciano Canfora e contro pure il liceo barese: «Il professor Canfora non può permettersi di offendere il Presidente Meloni dandole della ‘nazista nell’anima’. Chiediamo al ministro Bianchi di intervenire subito con provvedimenti immediati contro il dirigente scolastico che ha permesso a Canfora di parlare in un liceo scientifico di Bari pronunciando frasi insensate ed offendendo pesantemente Giorgia Meloni. Sono state fatte affermazioni assurde, offensive e gravi e su questo sarà immediatamente presentata un’interrogazione al Ministro. Troppo spesso vengono invitati nelle scuole dei “professori” che si dimostrano soggetti pericolosi e squilibrati e del tutto inadatti a parlare agli studenti», denuncia la nota di Paola Frassinetti ed Ella Bucalo responsabili dipartimento Istruzione e scuola di FdI. Su Twitter uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, allarga il discorso su Canfora inserendo come motivo di contrasto non solo gli insulti a Meloni ma in generale la posizione del docente sulla guerra in Ucraina: «Luciano Canfora, filologo, oggi ha detto che la Meloni è una nazifascista e per questo si è schierata con Zelensky e gli ucraini che sono nazifascisti. Lui da sempre considera l’Occidente e la NATO nemici da combattere e la Russia suo riferimento. Non capisco perché non ci vada».

Ascoltate il filologo Luciano Canfora che in una scuola di Bari mi definisce “neonazista nell’animo”. Parole inaccettabili, soprattutto da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e invece finisce a fare becera propaganda. La querela non gliela toglie nessuno. pic.twitter.com/biakPQ4miY — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 11, 2022













