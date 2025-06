Cani e Gatti 3: Zampe Unite, film su Italia 1 diretto da Sean McNamara

Domenica 1 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:30, l’action comedy per ragazzi intitolato Cani e Gatti 3: Zampe Unite.

Si tratta di un progetto cinematografico prodotto dalla Warner Bros. nel 2020 che vede alla regia Sean McNamara, conosciuto per i film Sulle ali della speranza e Reagan, che proprio quest’anno tornerà sul grande schermo con il film biografico Soul on Fire dedicato a John O’Leary.

Rose Villain, chi è: l'amore per il marito Sixpm e il matrimonio/ "Con Andrea ho trovato l'amore"

Cani e gatti 3: Zampe Unite è il terzo capitolo della saga iniziata con Come cani e gatti (2001) e proseguita con Cani & gatti – La vendetta di Kitty (2010).

Il cast di doppiaggio di Cani e gatti 3: Zampe Unite è completamente rinnovato rispetto ai capitoli precedenti e vede la partecipazione di: Melissa Rauch (conosciuta dal pubblico italiano per il personaggio di Bernadette nella serie tv The Big Bang Theory); Max Greenfield (il simpatico Schmidt nella sitcom Fox New Girl); George Lopez (interprete di Papi in Beverly Hills Chihuahua).

Gianluca Ginoble ha una nuova fidanzata?/ "Sento l'amore e sono di nuovo felice"

La trama del film Cani e gatti 3: Zampe Unite: un pappagallo hacker mette a repentaglio la pace raggiunta

Cani e gatti 3: Zampe Unite riprende le avventure dei nostri amici a quattro zampe a distanza di dieci anni dalla Grande Tregua.

Cani e gatti sono riusciti a trovare un equilibrio pacifico grazie ad un sofisticato sistema di sorveglianza, ma ben presto le cose saranno destinate a cambiare poiché questa tregua non piace proprio a tutti e qualcuno sta agendo nell’ombra per portare non poco scompiglio.

Quest’ultimo è un pappagallo hacker che, grazie alle sue abilità, riesce a penetrare nel sistema alterando le frequenze emesse e percepite da cani e gatti per creare una frattura irrimediabile tra le parti.

Greta Orsingher, chi è la fidanzata di Lazza/ "Mi ha salvato la vita più volte"

Per fortuna gli agenti segreti Gwen e Roger (rispettivamente un gatto e un cane) sono pronti ad entrare in azione per riportare la pace nel loro mondo senza che gli umani possano rendersi conto di quanto sta accadendo: riusciranno a fermare il piano di questo criminale pennuto?