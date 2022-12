Cani & Gatti 3: Zampe Unite/ Su Italia 1 il film con Princess Davis

Cani & Gatti 3: Zampe Unite, film di Italia 1 diretto da Sean McNamara

Cani & Gatti 3: Zampe Unite va in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 dicembre, nella fascia pomeridiana, a partire dalle ore 16:35. Il film d’animazione per bambini, a metà strada tra il fantasy e la storia avventurosa, è diretto da Sean McNamara, con la partecipazione di Princess Davis, Sarah Giles, Karen Malcolm mentre le voci originali degli animali sono quelle di Max Greenfield, George Lopez, Melissa Rauch. Il film è uscito nel 2020 per la Warner Bros.

Questo è il terzo episodio della saga dedicata agli eroici e avventurosi amici a quattro zampe iniziata nel 2001 con Come Cani e Gatti e proseguita nel 2010 con Cani e Gatti2: la Vendetta di Kitty.

In questo capitolo troviamo il gatto Gwen che nella versione originale ha la voce di Melissa Rauch, conosciuta come la Bernadette di The Big Bang Theory; al cinema è apparsa anche in Panama Papers del 2019, ma come doppiatrice ha avuto anche altri ruoli in film per bambini, come quelli di Francine ne L’Era Glaciale V. Max Greenfield dà la voce al cane Roger, mentre in TV è famoso soprattutto per il suo ruolo di Leo in Veronica Mars, la serie in onda dal 2004 al 2007.

Poi è apparso in Ugly Betty e Modern Man, mentre nel 2018 è stato il Ronnie di American Crime Story sull’omicidio di Gianni Versace. Come doppiatore, lo ricordiamo nel ruolo di Roger de L’Era Glaciale V. George Lopez è la voce del terribile pappagallo che vuole portare scompiglio nel mondo di cani e gatti, ma in TV l’abbiamo visto anche come giudice ospite ad America’s Got Talent 2016.

Cani & Gatti 3: Zampe Unite, la trama del film

Leggiamo la trama di Cani & Gatti 3: Zampe Unite. A dieci anni dalla Grande Tregua, cani e gatti vivono ancora in pace tra loro, sorvegliati da un sofisticato sistema di sicurezza, ma le cose stanno per cambiare: questa armonia non piace proprio a tutti e qualcuno sta cercando di scompigliare le cose.

Un pappagallo esperto di informatica (con la voce di George Lopez), riesce a introdursi nel sistema di sicurezza, modificando le frequenze udite solo da cani e gatti, per realizzare i suoi piani segreti e sconvolgere gli equilibri, creando una frattura a livello mondiale. Ma il gatto Gwen (Melissa Rauch) e il cane Roger (Max Greenfield) sono due agenti segreti, che lavorano per mantenere la pace nel mondo animale, senza che l’uomo ne sappia niente… Riusciranno Gwen e Roger, guidati dal loro istinto, a fermare i piani criminali del pericoloso pappagallo?











