Cani & Gatti 3: Zampe unite/ Un pomeriggio divertente su Italia 1

Cani & Gatti 3: Zampe unite va in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 settembre 2021, a iniziare dalle 14.35. Si tratta di una prima tv, adatta ai bambini e famiglia. La pellicola è del 2020, prodotta da Warnes Bros. per la regia di Sean McNamara, tra i suoi lavori più recenti – Natale a Evergreen: Un pizzico di magia, Una stagione da ricordare e Love in paradise.

Nel cast troviamo una formazione storica di star che presta la propria voce agli amici a quattro zampe. George Lopez è la voce del pappagallo, i suoi recenti lavori sono: No man’s land, The tax collector, El Chicano. La voce del gatto è dell’attrice Melissa Rauch, al suo attivo ha 2 film Panama Papers e Delirious: Tutto è possibile e una serie tv The Big Bang Theory. Max Greenfield è la voce del cane, tra i suoi film come interprete ricordiamo: La grande scommessa, Il castello di vetro e Una donna promettente.

Cani & Gatti 3: Zampe unite, la trama del film

Cani & Gatti 3: Zampe unite ci racco ta di due animali che non sono mai andati d’accordo e mantenere la pace tra le due specie non è sempre possibile, ma c’è chi in passato c’è riuscito. Oramai sono trascorsi dieci anni, da quando una mente geniale ha realizzato la Grande Tregua, ossia un sofisticato e tecnologico elaborato sistema di sorveglianza concepito con lo scopo di monitorare il comportamento di cani e gatti in modo da mantenere la pace quando tra i due esseri sorgono conflitti.

Il sistema pare funzionare e nonostante sia difficile crederlo tra i quattro zampe regna la serenità: niente graffi, niente lotte, niente dispute, al contrario è normale vedere cani mangiare nella stessa ciotola del gatto o dormire uno accanto all’altro per la gioia dei loro padroni.

Questo clima distensivo non piace a tutti e c’è chi non sopporta questo tepore e vuole di nuovo ricreare lo scompiglio tra le due specie, così un pappagallo criminale esperto di tecnologia riesce a entrare nelle reti wireless per usare le frequenze ascoltate soltanto da gatti e cani. Con maestria riesce a manipolare le frequenze e le riprogramma a suo piacimento con lo scopo di scatenare un conflitto e una battaglia mondiale tra cani e gatti.

La pace ha termine e i tafferugli sono all’ordine del giorno. Gwen il gatto e Roger il cane sono agenti segreti e in incognito proteggono il mondo senza che l’essere umano ne venga a conoscenza. Ora spetterà a questa squadra di inesperti utilizzare i loro istinti animaleschi della vecchia scuolae per ristabilire l’ordine ovunque. Saranno in grado di fermare il criminale pappagallo o riuscirà quest’ultimo a causare la catastrofe tra le specie?

