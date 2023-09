Cani, gatti e altri animali seppelliti nella tomba di famiglia/ Depositata proposta di legge in Veneto

Il Veneto sarà forse la prossima regione d’Italia che permetterà di seppellire il cane presso la tomba della famiglia. Una decisione che giunge dopo numerosi appelli da parte dei cittadini che chiedevano appunto di poter far riposare in eterno il proprio amico peloso insieme ai propri cari. L’ultimo caso in tal senso, come si legge sul sito del Corriere della Sera, è quello di Emanuela Boscolo Marchi, una signora di Chioggia, in provincia di Venezia, che voleva appunto far seppellire la sua chihuahua Kira nella tomba di famiglia.

Un sogno che forse a breve si potrà realizzare visto che negli scorsi giorni, con la riapertura dei lavori del consiglio regionale in Veneto, è stato depositato un progetto di legge ad hoc in merito alla possibilità di tumulare gli animali, previa cremazione e in una teca separata, nella tomba di famiglia, così come si può tra l’altro già fare in Liguria e in Lombardia. Una novità tutt’altro che irrilevante tenendo conto di quanti milioni siano i padroni di casa nel nostro Paese e che considerano animali, gatti in particolare, dei veri e propri membri della famiglia.

VENETO ANIMALI SEPPELLITI IN TOMBA DI FAMIGLIA: “PRESENTATO NUOVO PROGETTO DI LEGGE”

La proposta di permettere la tumulazione degli animali nella tomba di famiglia è giunta dalla consigliera della Lega, la veterana Silvia Rizzotto, presidente della Seconda Commissione consiliare, che ha appunto depositato un progetto di legge per modificare la legge regionale vigente sulle norme in materia funeraria.

«Già negli anni passati mi ero occupata del tema e nel 2020 avevo presentato un progetto di legge, ‘Tutela degli animali d’affezione in prevenzione dei maltrattamenti, dell’abbandono e del randagismo’, che però non è ancora stato approvato. – le parole di Rizzotto come si legge sul sito del Corriere della Sera – nel corso degli ultimi anni, ho continuato a seguire la vicenda, tenendo sotto controllo le ultime novità legislative. Per velocizzare la discussione e, quindi, dare una pronta risposta a quella che è diventata un’esigenza sempre più pressante del territorio, ho quindi deciso di presentare ieri un nuovo progetto di legge, sottoscritto da subito anche dal collega Marco Dolfin». Per far tumulare gli animali nella tomba dei propri cari bisognerà effettuare una richiesta scritta da depositare in Comune.

