Cani & gatti La vendetta di Kitty, Italia1/ Trama del film con Christina Applegate…

Cani & Gatti La Vendetta di Kitty, cast e doppiatori del film in onda oggi, 5 gennaio, su Italia1

Ultimi pomeriggi davanti alla tv per tutta la famiglia visto che le feste stanno per finire e l’Epifania si porterà via anche i film da bollino verde come Cani & Gatti La Vendetta di Kitty, il film in onda oggi, 5 gennaio 2021, su Italia1. La guerra tra cani e gatti dura da sempre ma questa volta c’è un gatto che li vuole distruggere tutti. Questa è Kitty Galore (con la voce di Bette Midler), un ex agente per MEOWS che è stata rinnegata dopo essere caduta in una vasca di prodotti per la rimozione dei peli in uno stabilimento cosmetico. Da qui parte la trama del film in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 16.20 circa portando sullo schermo un nutrito cast i umani e di animali che hanno delle vere e proprie voci d’eccezione a cominciare dal protagonista del film, il pastore tedesco Diggs la cui voce originale è quella di James Marsden, passando per la bella Catherine, la gatta che diventerà poi la migliore amica del protagonista, che avrà la voce di Christina Applegate. A loro si uniscono anche, in veste di doppiatori, Bette Midler, Nick Nolte, Katt Williams e Neil Patrick Harris. Tutti volti noti che spiegano il perché di un budget così alto, 85 milioni di dollari.

Cani & Gatti La Vendetta di Kitty, la trama del film

Al centro di Cani & Gatti La Vendetta di Kitty, il sequel di Cani & Gatti, ci sarà proprio la gatta Kitty Galore pronta a distruggere tutti per vendicarsi del trattamento subito dopo un incidente che le ha fatto perdere tutti i peli. Era diventata così brutta senza capelli che nessuno voleva avere più niente a che fare con lei e così il suo piano malvagio è quello di costruire una macchina che trasmetta un segnale, chiamato “Call of the Wild”, che solo i cani possono sentire in TV e radio, che li farà impazzire per attaccare i loro proprietari. Gli agenti di gatti di MEOWS e gli agenti cani del quartier generale di DOG si uniscono per fermare Kitty Galore. Ricevono alcune informazioni da un piccione di nome Seamus (con la voce di Katt Williams) e scoprono che Calico, un gatto che vive con un’anziana signora (con la voce di Wallace Shawn) ha aiutato Kitty Galore a ottenere le parti di cui ha bisogno per fare la macchina “Call of the Wild”. Scoprono che il nascondiglio di Kitty Galore è un luna park e così la squadra di Diggs (con la voce di James Marsden), Catherine (con la voce di Christina Applegate), Butch (con la voce di Nick Nolte) e Seamus si recano in fiera per lo scontro finale ma lei riesce a far partire la macchina. Come andrà a finire per loro adesso?



