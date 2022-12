CANI & GATTI LA VENDETTA DI KITTY, ITALIA 1/ Streaming film con Chris O’Donnell

Cani & gatti la vendetta di Kitty è “un sequel dalla doppia lettura costruito sull’azione e su vari rimandi cinematografici”. Giancarlo Zappoli boccia l’opera su MyMovies con due stellette su cinque e chiarisce: “Dopo dieci anni torna il film benché nessuno ne sentisse effettivamente l’esigenza. Le produzioni sanno benissimo che questa tipologia di film necessita di un pubblico di spettatori molto in erba, i quali non possono andare al cinema da soli. Gli adulti che li accompagnano vogliono perdere 90 minuti preziosi in una sala ada annoiarsi. Ecco qui la strategia: per i piccoli ci sono cani e gatti parlanti, per gli adulti azione”.

Il ragazzo della porta accanto, Rete 4/ Streaming film Jennifer Lopez: come vederlo

Glenn Whipp sul The Los Angeles Times spiega: “Un sequel modesto aggiornamento di un film debole del 2001 su cui è basato. Non vale il sovrapprezzo del biglietto per una inutile conversione in tre dimensioni”. Cani & gatti la vendetta di Kitty lo vedremo in seconda serata su Italia 1, clicca qui per il trailer. Clicca qui per la diretta streaming.

Cani & Gatti 3: zampe unite/ Su Italia 1 il film con Princess Davis

Cani & Gatti La vendetta di Kitty, nel cast anche Kiernan Shipla

Nel cast di Cani & gatti la vendetta di Kitty troviamo la bellissima Kiernan Shipka quando era solo una bambina. Nata a Chicago il 10 novembre del 1999 ha di recente compiuto 23 anni. La sua fortuna l’ha avuta soprattutto per due ruoli sul piccolo schermo nelle serie televisive Mad Men e Le terrificanti avventure di Sabrina. Debutta al cinema nel 2006 nel film The Angriest Man in Suburbia di Barnet Kellman. Nello stesso anno la vediamo per la prima volta invece in tv quando recita in due episodi della quinta stagione del Detective Monk.

Pets Vita da Animali/ Su Italia 1 il film d'animazione per grandi e piccini

Si è cimentata anche nel ruolo di doppiatrice in film d’animazione, come Quando c’era Marnie di Hiromasa Yonebayashi del 2014, e anche in videogame, come The legend of Korra. Tra le curiosità che ci sono sulla ragazza si parla delle sue dichiarazioni su Audrey Hepburn e Grace Kelly che ha sottolineato essere per lei fonte di ispirazione sul modo di vestirsi e truccarsi. La ragazza inoltre ha preso in passato lezioni di Muay Thai.

Cani & Gatti La vendetta di Kitty, film di Italia 1 diretto da Brad Peyton

Cani & Gatti La vendetta di Kitty va in onda oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 23.30 su Italia 1. Si tratta di un film comico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2010 da Andrew Lazar e diretto da Brad Peyton.

La pellicola vede la partecipazione di interpreti come Chris O’Donnell, Paul Rodriguez, Betty Philips e Kiernan Shipka. Il film è stato realizzato con la tecnica 3D e rappresenta il seguito di Come cani e gatti, prequel realizzato nel 2001. Nonostante la pellicola non abbia superato in maniera consistente il budget iniziale, guadagnando 112 milioni di dollari contro gli 85 milioni utilizzati, sono arrivate diverse nomination e riconoscimenti importanti. In particolare, ai Guild of music supervisors awards il titolo ha trionfato nella categoria dedicata alla migliore colonna sonora.

Cani & Gatti La vendetta di Kitty, la trama del film

Dopo la disfatta del mondo felino avvenuta nel titolo precedente in Cani & Gatti La vendetta di Kitty non tutti i gatti si sono dati per vinti e qualcuno è ancora alla ricerca di un piano diabolico per trovare la giusta vendetta.

Mentre i cani si crogiolano nella vittoria e sulla quiete conquistata, un certo Kitty Galore sta meditando su come mettere nuovamente gli umani contro i fedeli amici. Nello specifico, il gatto appartenente alla razza Sphynx è tormentato dallo smacco subito e non si capacita di come i gatti siano riusciti a farsi beffare dai cani. A tal proposito, mette nuovamente la mani su una strategia finalizzata alla conquista del mondo e alla sottomissione degli esseri umani.

Tra l’altro, Kitty era tra i componenti più influenti del gruppo di spie chiamato MEOWS e sfrutta l’esperienza pregressa al fine di non fallire nuovamente. Le mire del felino però sembrano andare ben oltre le ambizioni passate; non vuole che il dominio sia dell’intera razza ma unicamente suo, preoccupando non poco anche gli animali appartenenti alla sua stessa specie.

Vista la situazione delicata, e i rischi per il genere umano e per tutti gli animali, cani e gatti si vedono costretti a collaborare con l’unico obiettivo di ostacolare le mire dispotiche di Kitty. Superando tutte le peripezie e tranelli organizzati dal folle gatto, tutti insieme lotteranno per garantire un futuro migliore e riusciranno a sconfiggere definitivamente il diabolico Sphynx.











© RIPRODUZIONE RISERVATA