Cani & gatti: La vendetta di Kitty su Italia 1/ Un film che piacerà solo ai bambini

Cani & gatti: La vendetta di Kitty sarà trasmesso da Italia 1 nel pomeriggio di oggi, 18 settembre 2021. Nella pellicola a farla da protagonista sono gli animali. Alla regia Brad Peyton, che ha portato sul grande schermo la sceneggiatura di Glenn Ficarra e John Requa. Il cast è composto prevalentemente da animali animati in CGI grazie alla tecnologia 3D, ma nei protagonisti umani vede l’adorabile nonnetta Betty Philips, il capitano di polizia Malcom Stewart e una giovanissima Kiernan Shipka (nome che a più di qualcuno potrebbe risultare familiare, più avanti scopriremo perché).

Cani & gatti: La vendetta di Kitty, la trama del film

Cani & gatti: La vendetta di Kitty inizia con la diabolica Kitty Galore intenzionata a spiare alcuni progetti top secret del governo americano. A scoprire i piani di Kitty Galore è Rex, cane da guardia impegnato nella lotta al terrorismo. Una volta comunicate le perfide intenzioni della perfida gatta al quartier generale, viene allestita una squadra di cani della quale entrano a far parte Diggs, un indolente pastore tedesco poliziotto di San Francisco e Butch, a capo delle operazioni di polizia canina.

La missione dei due cani poliziotto è recuperare Seamus, un piccione che custodisce dei segreti di importanza nazionale. Sulle tracce del piccione c’è anche Chaterine, una gatta dell’organizzazione MIAO. L’incontro con Chaterine porterà a un’inedita collaborazione tra cani e gatti, che metteranno in secondo piano le loro divergenze per salvare l’umanità dai malefici piani di distruzione messi in atto da Kitty Galore. Ad aiutarli ci penserà una vecchia conoscenza: si tratta di Mr. Tinkles il gatto antagonista principale nemico dei cani nel primo film della saga, rinchiuso in una cella di sicurezza nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz.

