Canna in omaggio a chi si vaccina/ Negli Usa un nuovo incentivo anti-covid

Continuano le iniziative “particolari” negli Stati Uniti, con l’obiettivo di incentivare la popolazione a vaccinarsi contro il covid, e l’ultima ha come oggetto una canna di marijuana. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Tgcom24.it, nello Stato di Washington, dove il consumo di cannabis è ovviamente legale (legge del 2012), viene offerto uno spinello in omaggio a tutte le persone che si vaccinano, ovviamente adulte. Nel dettaglio, per ottenere il regalo “fumoso”, bisogna aver compiuto almeno 21 anni e la procedura è in pratica la seguente: si riceve il vaccino, si attende che il tutto vada a buon fine, dopo di che ci si reca presso uno dei cannabis shop convenzionati con l’iniziativa e si può appunto ritirare il proprio premio.

Ovviamente si tratta di dosi consentite dalla legge, così come il livello di THC, tutto nella norma quindi. Una proposta alquanto inusuale, e che negli scorsi mesi era stata caldeggiata a lungo da vari gruppi di attivisti, diventata poi ufficiale nelle scorse ore. L’iniziativa si chiama Joints for jabs ed è stata messa in campo per via del pesante calo di vaccinazioni avvenuto da metà aprile in avanti negli hub vaccinali di Washington, una tendenza dovuta molto probabilmente ai numeri in forte calo e al “rilassamento” generale della popolazione, non più preoccupata come fino a pochi mesi fa di prendere il covid.

CANNA IN OMAGGIO A CHI SI AVVICINA: “VOGLIAMO INCORAGGIARE GLI STATI A ESSERE CREATIVI”

Come detto in apertura, quella della canna in cambio del vaccino anti covid è solo l’ultima delle idee “per nulla ortodosse”, come scrive TgCom24 per incentivare le persone a vaccinarsi. In Arizona, ad esempio, vengono offerti canne e prodotti commestibili a base di marijuana, mentre nel New Jersey si riceve in omaggio una birra (così come accaduto anche in Israele); nello stato di New York e in Ohio, invece, sono stati istituiti dei concorsi con in palio delle borse di studio per il college, mentre in altri stati, come ad esempio il California, si è proceduto a delle lotterie fra i vaccinati con estrazioni settimanali. “Vogliamo incoraggiare gli Stati a essere creativi – ha commentato il consulente della Casa Bianca Andy Slavitt – qualcuno potrebbe dire che si tratti di soluzioni frivole. Io dico che è il momento di utilizzare qualsiasi strumento che possa porre fine alla pandemia”.

