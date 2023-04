Cannabis legale/ In Germania per uso ricreativo: aperti anche ‘club’ riservati

In Italia a tratti alcuni partiti nel corso degli anni hanno provato a richiedere la legalizzazione della Cannabis per scopi terapeutici, ma senza successo. Ad oggi resta infatti illegale. Solo la coltivazione della marijuana è considerata legittima nel nostro Paese a patto che si tratti di piante autofiorenti povere di sostanze psicotrope. In Germania invece è notizia di queste ore la proposta di legalizzazione della cannabis, che già nel breve periodo ne potrebbe consentire l’acquisto purchè entro determinate soglie.

La legalizzazione si articolerà probabilmente in due fasi. Dapprima l’istituzione di ‘club’ riservati agli iscritti e ai consumatori, per poi arrivare alla commercializzazione su larga scala della marjiuana. Una versione, questa, più ridotta a quanto pare rispetto al progetto iniziale proposto nel 2021, che vedeva anche l’istituzione di coffee shop sulla linea olandese.

In tutta questa iniziativa il ministro della salute tedesco Karl Lauterbach ha voluto però rimarcare anche l’attenzione che il governo vorrà dare alla tutela della dipendenza, sebbene non sia ancora chiaro in che modo.

Cannabis legale in Germania: poche regole e massima libertà

Il piano tedesco permetterà l’acquisto di cannabis fino a 50 grammi al mese ‘a scopo ricreativo’ per gli over 21, e per chi ha meno di 21 anni invece il limite scenderà a 30 grammi al mese. Nel progetto compare poi anche la creazione di ‘cannabis club’ senza scopo di lucro, a cui potranno aderire un massimo di 500 iscritti. E anche la coltivazione delle piante sarà consentita purchè non venga superato il limite di tre.

Insomma, il governo tedesco ha dimostrato un’ampia apertura sulle droghe leggere nonostante questo piano sia considerato ‘annacquato’ rispetto all’idea originaria bocciata dalla Commissione Europea.

In un secondo momento il progetto prevede anche che i Länder tedeschi possano legiferare sulla possibile distribuzione commerciale della cannabis.

Legalizzazione a tutti gli effetti quindi con poche regole da rispettare. Ma attenzione alla criminalità e al mercato nero. Il Ministro della salute tedesco ha posto l’accento su questi pericoli che di fronte ad una tale apertura potrebbero essere dietro l’angolo.

Il progetto comunque potrebbe entrare in vigore a breve, ammesso che vengano superati i contrasti con le forze dell’opposizione.











