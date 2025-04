Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 50 anni e ha festeggiato in grande stile nel suo resort sul Lago d’Orta, circondato da affetti e celebrità.

C’è chi i compleanni li vive con discrezione e chi, invece, sceglie di celebrarli con eleganza e calore, proprio come ha fatto Antonino Cannavacciuolo per il suo cinquantesimo compleanno.

Una tappa importante, non solo anagrafica, ma anche simbolica per uno degli chef più amati d’Italia, che ha saputo conquistare tutti con il suo carisma, la sua cucina e quel modo unico di stare davanti alle telecamere che lo rende autentico in ogni occasione.

Tutto sulla festa dello Chef Cannavacciuolo

Il party si è svolto in una cornice che rispecchia perfettamente il gusto e lo stile dello chef: il Laqua by the Lake, il resort di lusso affacciato sulle rive suggestive del Lago d’Orta, di proprietà dell’imprenditore e della sua famiglia. Non si tratta solo di un luogo meraviglioso, ma anche di uno dei progetti più rappresentativi dell’universo Cannavacciuolo, un’oasi dove relax, accoglienza e sapori si fondono alla perfezione.

Accanto a lui, com’era prevedibile, c’era Cinzia Primatesta, sua moglie e socia, con cui Antonino ha costruito non solo una bellissima famiglia ma anche un impero nel mondo dell’ospitalità. I due si sono sposati dieci anni fa e insieme hanno due figli, sempre tenuti lontani dai riflettori, nel rispetto di una sfera privata che Cannavacciuolo protegge con molta attenzione. Il loro legame è forte, solido, e si percepisce anche solo guardando gli sguardi che si scambiano nelle rare foto pubbliche.

A proposito di foto, lo scatto pubblicato da Antonino su Instagram ha fatto rapidamente il giro del web. Con un grande sorriso, un calice in mano e una torta decorata con il numero 50 ben illuminato dalle candeline, lo chef ha condiviso con i suoi follower un momento carico di emozione. Il post ha raccolto oltre 150mila like in poche ore e ha scatenato una pioggia di auguri nei commenti, tra cui spiccano anche nomi noti del mondo dello spettacolo e della ristorazione. Da Gigi D’Alessio, che non ha mai nascosto l’amicizia con Antonino, al collega e amico Joe Bastianich, sono stati in tanti a voler lasciare un pensiero per festeggiare questo traguardo.

Senza ombra di dubbio, il compleanno di Cannavacciuolo non è stato solo una festa, ma anche un momento di bilanci e gratitudine. Lo si percepisce nelle sue parole, semplici ma sentite, in cui ringrazia chiunque gli abbia dedicato un messaggio, anche solo un pensiero. Perché, alla fine, il successo non si misura solo con le stelle Michelin o con i programmi in TV, ma anche e soprattutto con l’affetto che si riesce a generare intorno a sé. E Antonino, da questo punto di vista, non ha davvero rivali.