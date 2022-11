Canone Rai 2023 ancora in bolletta/ Come si paga la tassa sulla tv, quanto e quando

Il canone Rai cambierà per il 2023? Verrà eliminato? Quanto si pagherà? Tutte domande a cui cercheremo di darvi risposte in questo articolo, a cominciare dal dire che, nonostante i vari annunci politici, la tassa sul possesso della televisione non verrà eliminata. In ogni caso Matteo Salvini, in una recente dichiarazione, ha ribadito il concetto “Via il canone Rai? Assolutamente sì, pagare il canone Rai per guardare i Fazio o i telegiornali di sinistra, anche no… La stragrande maggioranza dei giornali, delle radio e delle televisioni sono a sinistra”.

Per ora non è prevista un’abolizione della tassa, ne tanto meno uno scorporo dalla bolletta della corrente elettrica, così come ha fatto sapere il ministero di economia e finanza attraverso apposita nota: “Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. La milestone Pnrr – prosegue il Tesoro – trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto”. Secondo alcune indiscrezioni circolanti pare che l’Unione Europea ritenga in qualche modo ‘illegale’ l’inserimento del Canone Rai nella bolletta della corrente, in quanto renderebbe poco chiari i costi della stessa energia per i consumatori, ma in ogni caso, come spiegato dal governo, per il momento non sono previste novità in tal senso.

CANONE RAI 2023, L’APPELLO DEL CODACONS E LE PAROLE DI SALVINI

A chiedere a gran voce l’eliminazione dalla bolletta del canone Rai 2023, anche il Codacons, che attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere: “L’inserimento del Canone nelle fatture elettriche ha rappresentato una vera e propria vessazione a danno degli utenti, che si sono ritrovati a pagare bollette più salate a causa della decisione dell’allora Governo Renzi. La questione finì anche dinanzi al Tar del Lazio, dove la nostra associazione presentò un ricorso per contestare la misura in virtù dell’illogicità della riscossione di un tributo legato al possesso del televisore attraverso le bollette elettriche. Riteniamo che i tempi siano oramai maturi per procedere ad una abolizione totale del Canone Rai, considerato il nuovo scenario del mercato televisivo italiano e la possibilità per la Rai di concorrere ad armi pari con le altre reti attraverso la raccolta pubblicitaria. Senza contare che il canone inserito in bolletta aggrava la spesa degli utenti per le forniture elettriche, forniture le cui tariffe hanno subito nell’ultimo trimestre del 2022 un rincaro del +122% rispetto all’ultimo trimestre del 2021”. In conclusione, vi ricordiamo che per il canone Rai 2023 si continueranno a pagare 90 euro, a meno di aumenti che per ora non sono previsti.

