Canone RAI 2023/ Dietro front: torna nella bolletta elettrica

Il canone RAI nel 2023 doveva prevedere (sembrava una decisione piuttosto decisiva), l’esclusione della rata dalla bolletta di energia elettrica. Con una nota del Ministero dell’economia e delle finanze invece, tutto è cambiato, poiché sembrerebbe sia stato compiuto in passo indietro.

Il MEF ha precisato che il Piano nazionale della ripresa di resilienza, non ha previsto nessuna concorrenza sleale nei confronti di quanto è stato attuato, ovvero di inserire il canone RAI nell’utenza elettrica, dunque che cosa dobbiamo aspettarci nel 2023?

Canone Rai/ Non più in bolletta: buona o cattiva notizia?

Canone RAI 2023: la nota del MEF è chiara, sì in bolletta

Il canone RAI nel 2023 resterà all’interno della bolletta elettrica. Nella nota pubblicata dal MEF, si legge quanto segue:

“Le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate. La milestone Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto“.

Tra Bruxelles e Governo non scorre buon sangue, visto che il Governo belga contesta quel che è stato deciso dalla Commissione Europea, definendo il canone RAI del 2023 in bolletta come un pagamento di “un onore improprio“.

La decisione iniziale era stata presa dal Governo Renzi, ai tempi risalenti al 2016, quando l’obiettivo – poi raggiunto – era quello di contrastare l’evasione fiscale e far entrare più soldi alle Casse dello Stato.

Infatti, il tasso di evasione è stato ridotto dal 36% al 10%, mentre lo Stato italiano ha incassato 420 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente, il 2015. L’onere andrà pagato da tutti i cittadini che hanno un dispositivo in grado di ricevere delle radioaudizioni televisive (salvo gli over 75 con un reddito annuale inferiore a 8 mila euro).TV

© RIPRODUZIONE RISERVATA