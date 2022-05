Canone RAI, arretrati/ Cosa succede se non vengono pagati? Termini di prescrizione

Per quanto riguarda il canone RAI ed eventuali arretrati non pagati, l’Agenzia delle Entrate potrebbe (entro un certo tempo), richiederli tutti. Si tratta sicuramente, di una delle tasse più insopportabili per tutti gli italiani.

Il canone RAI è una tassa che viene imposta ad ogni cittadino che detiene almeno una televisione a casa. Essa, viene applicata indipendentemente dal fatto che un cittadino decida di guardare o meno i canali di proprietà RA.

Aumento tasse: dove sarà più alta l'Irpef?/ Elenco Comuni: Milano, Genova, Firenze e…

Canone Rai, arretrati non pagati: cosa succede?

A partire dall’anno 2016, il canone RAI va pagato attraverso la bolletta della luce. Soltanto dal 2023 la modalità di pagamento cambierà, togliendo di fatto l’addebito tramite utenza elettrica.

In caso di arretrati non pagati del canone, il fisco ha fino a 10 anni (ultimo termine di prescrizione), per poter accertarsi dell’evasione fiscale. Il mancato pagamento infatti, viene trattato come “evasione fiscale”, dato che si tratta di una tassa di possesso.

TRA BONUS E SUSSIDI/ Il fallimento del welfare fiscale italiano

Per fare un esempio pratico, il canone RAI relativamente alle imposte del 2022, viene prescritto il 31 dicembre 2032 (dopo 10 anni). In questo periodo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe mandare una notifica di pagamento, se dovesse succedere il termine di prescrizione viene definito interrotto.

La sanzione prevista è fino a massimo 540 euro, più l’importo relativamente al debito mai pagato (canone RAI).

Il motivo per la quale il Governo italiano ha deciso di addebitare il canone RAI nella bolletta della luce è legato ad una maggior possibilità di non evadere.

Effettivamente, stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, le potenziali evasioni sarebbero (secondo una stima), basse.

Incentivi auto e moto 2022, sconti fino a 5 mila euro/ Chi può fare richiesta e come

Inoltre, così facendo l’Amministrazione finanziaria ha maggiori probabilità di effettuare un check sulla situazione del singolo cittadino. Dal 2023 come già accennato, tale addebito dall’utenza elettrica potrebbe esser abolito.

Cosa accadrà in quel caso? Non rimane che attendere nuove disposizioni da parte dello Stato italiano e da parte dell’Agenzia delle Entrate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA