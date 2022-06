Canone Rai/ Come non pagarlo in modo legale e veloce (risparmi 90 euro)

Molti cittadini italiani si chiedono a cosa serve il canone RAI, ma soprattutto come non pagarlo legalmente. Effettivamente, le soluzioni sono diverse per risparmiare 90 euro all’anno (sì, è questo il costo necessario per chi detiene un apparecchio televisivo).

Vedremo di seguito, qual è la soluzione per non pagare il canone RAI e com’è possibile abolire e non pagare più la tassa di possesso (che spetta a coloro che in casa, hanno almeno una televisione o apparecchio satellitare che gli consenta di guardare i canali RAI).

Canone RAI costa troppo? Come non pagarlo se si sposta la residenza

Giorni fa abbiamo fatto presente che dal 2023 in poi verrà abolito il canone RAI dalle bollette. Prima di allora però, molti italiani rimangono speranzosi su altre soluzioni per poter non pagarlo e risparmiare i 90 euro annui.

La soluzione per chi si è trasferito all’estero, è quella di spostare anche la residenza fuori dall’Italia, purché nel Bel Paese non abbia nessun immobile di proprietà che a sua volta contenga un televisore o apparecchio televisore per poter guardare i canali emessi dalla RAI.

Tuttavia, estero a parte, è chiaro che compilando un modulo di autocertificazione in cui fai presente la mancanza di un apparecchio satellitare o della TV, l’esenzione del canone RAI spetterà sempre e comunque.

Esenzione canone RAI: cos’altro c’è da sapere

L’autocertificazione non è permanente. La sua durata è annuale, quindi ogni 12 mesi è sufficiente ricordarsi di comunicare all’Agenzia delle Entrate – anche in via telematica – che non si possiede nessun televisore/apparecchio digitale terrestre con cui si potrebbero prendere e guardare i canali RAI.

Oggigiorno il canone RA è ammesso soltanto se in casa è presente un apparecchio televisivo. Infatti, per togliere ogni dubbio facciamo presente e ricordiamo, che avere un tablet o uno smartphone, non significa dover pagare i diritti RAI.

Il canone in questione sarebbe solo una tassa di possesso inerente alla TV.











