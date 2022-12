Canone RAI/ Entro gennaio la decisione: come verrà pagato dagli italiani?

Il prossimo anno il canone RAI dovrebbe essere abolito. La Commissione Europea in fase di accettazione del PNRR, ha come obiettivo quello di togliere dalle utenze domestiche, tutti i costi che non appartengono alla fornitura d’energia elettrica.

Nel frattempo che il Governo Meloni prenda le sue decisioni, e crediamo debba farlo al più presto visto che il canone della società radiotelevisiva dev’essere tolto dalle bollette entro il 1° gennaio 2023, vediamo se in caso di malfunzionamento del digitale terrestre, è possibile chiedere l’esenzione del pagamento RAI.

Canone RAI: il caso di esenzione dal pagamento

Il canone RAI nel 2023 costerà caro. La tassa viene pagata per il semplice possedimento di un apparecchio elettronico e non per la visione o meno, di un canale televisivo. Al momento, una delle concessioni previste per ottenere l’esenzione è quella di non avere in possesso nessun televisore nell’appartamento in cui si vive.

Oppure, è sufficiente avere un’età oltre i 75 anni con reddito minore o uguale a 8 mila euro. L’esenzione è altresì prevista, per i militari stranieri oppure i diplomatici. Quindi, a fronte delle condizioni appena riportate, non rientra in nessun caso l’esenzione del pagamento del canone RAI per malfunzionamento del digitale.

Il modello che l’Italia potrebbe seguire per adeguarsi al pagamento del canone RAI potrebbe essere di due tipologie:

Metodo francese: canone fisso da applicare come costo per la prima casa, da far pagare annualmente (alla scadenza del mese di ogni novembre di ogni anno), pari a 138€. Metodo adottato da Spagna, Belgio, Olanda, Svezia e Norvegia: nessun canone per chi possiede TV o apparecchi che permettono la visione dei canali pubblici, ma parte dei proventi dello Stato vengono destinati come risorse economiche al sostenimento delle reti televisive pubbliche.

Non sappiamo visto che ormai manca poco, quali sono le intenzioni e il futuro del canone RAI in Italia. Vedremo cosa deciderà il nuovo Governo Meloni.

