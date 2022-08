Canone RAI esenzione/ Ecco a chi spetta e come fare domanda (in modo facile)

Il Canone RAI prevede l’esenzione a patto che i cittadini rispettino due condizioni. Vedremo dunque a chi spetta e come poter effettuare la richiesta per l’esonero. Nel frattempo, si discute anche sulla prossima modalità di pagamento per chi invece, deve sborsare per continuare a guardare i canali della radiotelevisione italiana.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022/ Chiusura a -1,64%

Ben presto infatti, il canone RAI non sarà più presente in bolletta. Dunque, esonero a parte, il Comitato regionale per le comunicazioni delle regioni Lombardia e Veneto, hanno proposto di far variare gli importi da addebitare ai cittadini, in base agli enti locali.

Canone RAI esenzione a chi spetta: tutti i soggetti più “fortunati”

A proposito di esonero dal pagamento che permette la visione dei canali del servizio pubblico italiano, ecco chi ha diritto all’esenzione dal pagamento canone Rai:

Assegno unico 2022/ Quali sono i nuovi importi per figli con disabilità

Tutti i cittadini italiani over 75 il cui reddito personale (incluso quello del coniuge), non è superiore agli 8 mila euro annui. Tutti i cittadini italiani (indipendentemente dalla loro età anagrafica), che non sono in possesso di alcun apparecchiatura radio televisiva che consente la visione dei canali RAI o della TV. Dunque, tali dispositivi non devono essere dotati di nessun sintonizzatore per vedere la televisione.

Come non pagare il canone Rai dopo i 75 anni e se non si ha la TV

Dopo aver visto a chi spetta l’esonero del Canone RAI, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una pagina ufficiale contenente tutti i moduli di disdetta. Dopo aver scaricato e compilato quello corretto, le possibilità di invio sono tre:

Cipro, Eni e Total scoprono maxi giacimento gas/ Riserve da 70 miliardi di metri cubi

Tramite raccomandata (con ricevuta di Andata e Ritorno): da spedire all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino. Mediante sito web ufficiale: avendo a disposizione l’autenticazione digitale (SPID). Intermediari abilitati o CAF della propria zona in cui si vive.

Questo è tutto ciò che riguardava il Canone RAI e i beneficiari dell’esenzione (già valida per l’anno 2023).











© RIPRODUZIONE RISERVATA