Canone RAI gratuito/ Lega Nord propone l’azzeramento totale: proposta DDL

Il canone RAI gratuito potrebbe essere realtà. A proporlo è la Lega Nord, che pensa sia assurdo pagare una imposta solo per essere in possesso di un dispositivo – tra l’altro pagato a caro prezzo – che riceve un semplice segnale via radio o TV.

È già presente la nuova bozza del Disegno di Legge proposta da Lega Nord, in cui è contenuta la roadmap per poter arrivare all’azzeramento totale dell’imposta sul canone RAI. Si tratta nello specifico, di una riduzione graduale (anno per anno). Ma sarà davvero realisticamente parlando fattibile?

Canone RAI gratuito: dal 20% fino allo 0%

Il canone RAI gratuito – come anticipato – potrebbe diventare ben presto realtà. Lega Nord ha proposto di ridurre gradualmente il costo, partendo da una riduzione del 20% fino ad arrivare all’anno zero (entro cinque anni), azzerandolo del tutto.

Ecco cosa appare nel Disegno di Legge di Lega Nord:

“Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico”.

Non di meno, il partito politico italiano ritiene il canone RAI “ingiusto e anacronistico. In più, laddove sussista ancora oggi l’impossibilità di accesso alla rete o l’impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto”.

Queste sarebbero le nuove politiche per poter ottenere il canone RAI gratuito. Chissà se davvero entro cinque anni, Lega Nord riuscirà a farsi approvare questo progetto.

Il DDL continua e finisce, sostenendo che la RAI debba fornire “un’informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali diffusa attraverso le diverse piattaforme che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell’informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche”.











