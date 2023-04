Canone RAI gratuito/ Nel 2023 l’esenzione è confermata: ecco chi può richiederla

Avere il canone RAI gratuito 2023 sembra una illusione. Eppure, l’esenzione di questa tassa – oramai nata 60 anni fa – anche nel 2023 può essere destinata a quei cittadini italiani, che rispecchiano determinati requisiti.

Innanzitutto, il canone RAI 2023 è una imposta – molto discussa – che va versata soltanto da coloro che detengono un apparecchio televisivo, e quindi sono esclusi i soggetti che guardano i programmi al PC o sul proprio smartphone, a meno che non abbiano un device che consenta la sintonizzazione via TV/Radio.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Canone RAI gratuito nel 2023: chi ne può usufruire?

Nel 2023, è possibile usufruire del canone RAI 2023 gratuito a patto che si abbiano determinati requisiti. Prima di elencarli, ci teniamo a far presente che l’importo quest’anno è differente. E a cambiare non è soltanto la quota mensile, ma anche il metodo di versamento (invariato in realtà, da un po’ di anni).

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Il Governo italiano si è reso conto che quando il canone RAI doveva esser pagato tramite i bollettini postali, i conti non quadravano. Insomma, c’era una evasione fiscale di questa tassa, così gravosa che il Governo stesso decise di cambiare la modalità di pagamento.

O meglio, anche nel 2023 la quota dell’imposta televisiva è introdotta direttamente nella bolletta elettrica. In questo modo – seppur le voci sono separate – il contribuente italiano sarà costretto a versare in un’unica soluzione, sia la cifra dell’utenza domestica, che la tassa del canone RAI 2023.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Tornando al focus dell’argomento, coloro che potranno godere dell’esenzione e quindi della gratuità del canone, sono soltanto gli anziani over 75, aventi un reddito fisso e minore a 8.000€ annui. Attenzione però, perché questo limite reddituale è previsto soltanto per l’intero nucleo familiare, e non tiene conto della dichiarazione individuale del soggetto.

Questo ad oggi, è l’unico metodo per poter ottenere il Canone RAI 2023 gratuito. Ricordiamo che la richiesta d’esenzione va fatta annualmente all’Agenzia delle Entrate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA