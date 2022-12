Canone Rai Partita IVA/ Importo, requisiti e quali attività dovranno pagarla

Il canone Rai per Partita IVA è noto come “speciale“. Viene intitolato così, perché è destinato esclusivamente alle attività commerciali, che purtroppo per loro, anche nel 2023 (come rincaro di dose a quel che già gli spetta sborsare), gli toccherà pagare per intero.

Il canone Rai speciale però, prevede importi e requisiti differenti. Ricordiamo che quest’ultimo, dev’essere pagato da quei locali commerciali (indipendentemente dal tipo di attività), che abbiano nel locale una televisione oppure delle trasmissioni radiofoniche e musica in filodiffusione.

Canone Rai per Partita IVA: quanto costa?

Come anticipato, il canone Rai per Partita IVA (quello Speciale), è dedicato esclusivamente alle attività commerciali. Entrando nel sito ufficiale della radio televisiva italiana, leggiamo le condizioni:

Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.). Canone RAI 2023/ Dietro front: torna nella bolletta elettrica

Per le imprese, ecco quali sono i tempi massimi di pagamento:

31 Gennaio per il pagamento annuale;

31 Gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali;

31 Gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali.

Mentre, il costo del canone Rai per partita IVA varia in base all’attività commerciale:

Alberghi 5 o più stelle con almeno 100 camere , 6.789 euro ;

5 o più stelle con , ; Alberghi 5 o più stelle con meno di 100 camere (ma più di 25), residence di lusso e campeggi 4 stelle, locali di lusso e navi di lusso, 2.064 euro ;

5 o più stelle con (ma più di 25), e campeggi 4 stelle, locali di lusso e navi di lusso, ; Alberghi 5 o più stelle con meno di 25 camere , residence, villaggi e camping da 3 stelle, alberghi da 4 e 3 stelle con più di 10 televisori, negozi e locali pubblici di prima categoria, sportelli bancari, 1.018 euro ;

5 o più stelle con , residence, villaggi e camping da 3 stelle, alberghi da 4 e 3 stelle con più di 10 televisori, negozi e locali pubblici di prima categoria, sportelli bancari, ; Affittacamere , alberghi , pensioni e locande con 1 o 2 stelle, campeggi e residence con 1 o 2 stelle, ogni altra tipologia di esercizio pubblico con più di 1 dispositivo (ma meno di 10), ospedali, navi, cliniche, case di cura ed uffici, 407 euro ;

, , con 1 o 2 stelle, campeggi e residence con 1 o 2 stelle, ogni altra tipologia di esercizio pubblico con più di 1 dispositivo (ma meno di 10), ospedali, navi, cliniche, case di cura ed uffici, ; Strutture che hanno un televisore, negozi, mense aziendali, studi professionali, associazioni, sedi dei partiti, istituti religiosi e scolastici, 203,70 euro.

Quanto all’importo destinato alle radio, unificato, è uguale a 29,94€.

