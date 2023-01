Canone stabilimenti balneari/ +25% Per i titolari: contrasto tra Stato e imprenditori

Il canone degli stabilimenti balneari aumenterà. D’altronde, il 2023 lo potremo classificare come un anno in cui si prevedono più rincari che guadagni. Ma non dobbiamo esser pessimisti, in quanto a tutto ciò – almeno a detta dell’Agenzia delle Entrate – ci sarebbe una giustificazione piuttosto valida.

Molti gestore, annualmente dichiarerebbero molto meno rispetto al fatturato effettivo di uno stabilimento balneare. In media, quest’attività dovrebbe generare almeno 250 mila euro annui. Ma i titolari dello stabilimento che dichiarato questa cifra sono troppo pochi.

Canone stabilimenti balneari: ecco il perché dell’aumento

Il canone degli stabilimenti balneari – se di per sé presenta una media normale – in alcune Regioni italiane è addirittura “eccessivamente basso“. La proporzione tra costi e ricavi, è talmente conveniente che un titolare di uno stabilimento non dovrebbe preoccuparsi neppure delle tasse.

Un esempio di struttura che paga molto poco è il prestigioso hotel Cala di Volpe sito in Sardegna. L’albergo di lusso in questione, versa all’erario un cifra annuale di appena 550€ annui, un canone davvero irrisorio visto e considerato il giro d’affari del settore.

Sicuramente al canone e alle altre spese, andrebbe considerata l’elevata concorrenza che intimorisce alcuni titolari dell’attività. Ma tolto questo sassolino, il nuovo aumento di cui abbiamo parlato, ammonterebbe ad un +25%, con canone minimo innalzato a 3.377,50€.

Seppur il 25% in più possa sembrare un aumento molto alto, in realtà se confrontiamo il giro d’affari degli stabilimenti balneare, non si tratta di una cifra poi così elevata. Infatti, in numeri che si traducerebbe in un aumento 1.250€ annui in più, contro un fatturato medio e annuale di 250 mila euro.

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba-Confesercenti, spiegano:

“Si tratta di un provvedimento ingiustificato e ingiusto, visto che l’aumento è triplo dell’inflazione (8,1%). Chiederemo la revoca del provvedimento e, comunque, la sua sospensione in attesa di un opportuno e doveroso riordino dei criteri di determinazione dei canoni che li renda giusti ed economicamente sopportabili”











