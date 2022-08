Canone tv Rai, quanto pagheremo?/ Nuovi aumenti all’orizzonte e una beffa statale…

Dall’esenzione per alcuni cittadini, all’aumento del canone TV Rai per tutti è un attimo. Inevitabilmente tra un po’ di tempo, dovremmo aspettarci un costo più salato per finanziare i canali televisivi che guardiamo quotidianamente.

In un periodo in cui ci stanno abituando ad un carovita allucinante, probabilmente quasi non sorprenderà più un ulteriore aumento. Quello che però potremmo fare è riderci su, dato che non molto tempo fa qualche politico aveva promesso che avremmo “pagato meno” grazie alle fonti rinnovabili e alternative.

Aumento canone TV Rai: cosa dobbiamo aspettarci?

Nelle fonti alternative l’Italia avrebbe speso miliardi al fine di ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo ridurre i consumi, che avrebbero consentito a milioni di italiani di risparmiare un po’ di soldi.

Per chi avesse la memoria corta, ricordiamo che in bolletta noi italiani paghiamo una parte che viene destinata – o almeno così dovrebbe essere – all’energia pulita derivante da fonti rinnovabili. E di quella vicenda della “bolletta elettrica” e della riduzione del canone Rai per la televisione?

Non solo non ne è stato fatto più nulla, ma si vocifera che il canone TV Rai potrebbe ben presto aumentare per sostenere i costi e l’uso delle materie prime sempre più esigenze nel quotidiano.

Le novità del canone TV Rai: cos’altro cambia

A parte la spiacevole notizia della possibilità dell’aumento del canone TV Rai, e dell’esenzione in bolletta per alcuni soggetti, una delle ultime novità riguarda l’abolizione dell’importo nella bolletta di utenze domestiche.

Infatti si tornerà come un tempo: occorrerà pagare il canone per la televisione mediante un bollettino postale.

Il motivo – giustificato dai politici – del possibile e probabile aumento del canone TV, è dovuto alla compensazione di una parte che con altissima probabilità, sarà evasa fiscalmente. Lo Stato intasca di canone TV circa 345 milioni di euro, mentre il resto alla RAI.

In totale gli italiani pagano un miliardo e 700 milioni di euro di canone.











