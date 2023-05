Cantano dal vivo all’Eurovision 2023 si o no?/ Cosa prevede regolamento su esibizioni

GLI ARTISTI CANTANO DAL VIVO ALL’EUROVISION?

Tra le domande più frequenti sull’Eurovision Song Contest 2023 c’è sicuramente quella sulla performance. Gli artisti cantano dal vivo o no all’Eurovision? La risposta è sì, ma serve comunque una precisazione. I cantanti si esibiscono dal vivo, ma le band non suonano: le basi sono pre-registrate. Non è sempre stato così però. Come ricostruito da Rockol, questa regola è cambiata nel tempo. Ad esempio, nelle prime edizioni, dal 1956 in poi, c’era l’orchestra ad accompagnare i concorrenti. Negli anni si è imposta però la tendenza a rendere le performance più spettacolari, tanto da trasformarle in una sorta di videoclip dal vivo.

Infatti, negli anni ’70 e ’80 si è cominciato a introdurre coreografie e balletti nelle esibizioni, ma le cose sono cambiate sensibilmente alla fine degli anni ’90 e nei primi anni Duemila. Inoltre, c’è anche una ragione economica dietro questa scelta di puntare su basi pre-registrate, oltre che su una di produzione. I tempi sono serrati tra un’esibizione e l’altra: la scaletta, infatti, dell’Eurovision Song Contest non è dilatata, ad esempio, come quella del Festival di Sanremo.

LE REGOLE DELL’EUROVISION SULLE CANZONI

Ci sono delle regole fondamentali da rispettare all’Eurovision Song Contest 2023 per quanto riguarda le esibizioni. Sono poche, ma semplici. Ad esempio, l’evento va in diretta in tutti i paesi in concorso, le canzoni devono durare al massimo tre minuti, ma possono essere seguite in qualsiasi lingua. I cantanti cantano dal vivo, ma su basi pre-registrate. Anche eventuali coristi sono tenuti a cantare dal vivo. Inoltre, possono salire sul palco fino a sei persone tra cantanti, musicisti, coristi, ballerini e figuranti. Per quanto riguarda le canzoni, oltre alla durata e all’esibizione live, le regole prevedono che non ci sia alcun riferimento politico, a marchi commerciali, né devono contenere parolacce. Anche per questo motivo i brani vengono spesso riadattati per la manifestazione.

