Cantante Mascherato 3/ Milly Carlucci: “Lunedì vi sveleremo tutte le maschere”

Sta per tornare il Cantante Mascherato, show canoro di Rai Uno giunto alla sua edizione numero 3. Nelle scorse ore la conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha pubblicato un video su Instagram in cui, seduta su un divano con alle spalle la scritta “Cantante Mascherato”, spiega: “Che cosa c’è scritto qui? Cantante mascherato, quindi siamo pronti per cominciare, io qui ho copiosi, copiosi…”, sventolando dei fogli, prima di sentiree una voce fuoricampo che dice: “Attenzione che già uno l’hai rivelato, s’è visto, un pochino s’è visto”.

Milly Carlucci ha risposto: “No no, nooo fermo, chiudi, chiudi tutto, comunicheremo lunedì sui social Rai del cantante mascherano”. Di nuovo la voce fuori campo: “Tutti i bozzetti, tutte le maschere verranno svelate”. E ancora: “Meno male perchè c’è gente che mi dorme sul pianerottolo per sapere le maschere, anche se una mi sa che si è vista, vuoi farle rivedere?”. E Milly Carlucci ha replicato: “No no non si è vista, non si è visto niente”.

CANTANTE MASCHERATO 3, AL VIA DALL’11 FEBBRAIO, DOPO SANREMO

Lunedì prossimo, 17 gennaio 2022, scopriremo quindi le maschere che parteciperanno a questa edizione numero 3 del Cantante Mascherato, che andrà in onda a partire dal prossimo 11 febbraio, così come ufficializzato dalla Rai: “Il Cantante Mascherato vi aspetta da venerdì 11 febbraio in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay e, naturalmente, sui nostri account social”, la settimana successiva la chiusura del Festival di Sanremo 2022.

Le prime tre puntate, come specificato da TvBlog, andranno in onda l’11, il 18 e il 25 febbraio, quindi una pausa per lo show dedicato a Lucio Dalla, e poi gli ultimi tre appuntamenti l’11, il 18 e il 25 di marzo. Milly Carlucci, parlando con il sito Bobinoblog, ha spiegato che i concorrenti in gara saranno 12, quindi due in più rispetto alla precedente edizione, e quattro in più rispetto al Cantante Mascherato uno, e che torneranno anche i duetti “come nella finale dello scorso anno“.

