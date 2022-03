Cantante Mascherato, polemica Pesce Rosso/ “Luxuria eliminata per l’Isola dei famosi”

Ennesima polemica al termine della quarta puntata dello show canoro di casa Rai, Il Cantante Mascherato. Alla fine del programma condotto da Milly Carlucci, è stato svelato chi vi fosse sotto la maschera del Pesciolino Rosso, considerata fra le più interessanti di questa edizione dello show, e si è palesata Vladimir Luxuria. Un vero e proprio colpo di scena visto che molti avevano ipotizzato sui social Valeria Marini, Pamela Prati e Luciana Littizzetto, ma alla fine il pesciolino rosso nascondeva l’ex politica pugliese.

Come ricorda il portale gossipetv, a molti questa eliminazione non ha comunque convinto, ed il motivo è semplice: la showgirl sarà a breve protagonista del reality show di casa Mediaset l’Isola dei Famosi, nelle vesti di opinionista, e il programma andrà in onda su Canale 5 fra pochi giorni. Che il tutto fosse in qualche modo “programmato” hanno sottolineato diversi utenti via Twitter? Molti infatti coloro che hanno fatto notare questa particolare coincidenza, un’eliminazione programmata di modo da permettere appunto a Vladimir Luxuria di lasciare il Cantante Mascherato per poi trasferirsi da Rai Uno a Canale 5, da Milly Carlucci a Ilary Blasi. “Palesemente mandata via per l’Isola”, scrive qualcuno mentre un altro ci va giù più pesantemente aggiungendo: “buffonata, una grande presa in giro”.

CANTANTE MASCHERATO, POLEMICA DOPO L’USCITA DEL PESCIOLINO ROSSO: FINO AD ORA 6 MASCHERE ELIMINATE

Del resto a non convincere è stata proprio la bravura mostrata da Vladimir Luxuria nelle prime quattro puntate del programma, e di conseguenza erano molte le attese nei confronti della maschera. Insieme a Cavalluccio Marino, Gallina, Lumaca, Volpe e Drago è stata una delle grandi protagonisti dello show, e Vladimir Luxuria, dopo l’eliminazione, ha spiegato di essersi divertita molto e che quella è l’unica mascherata indossata in vita sua. Con Pesciolino Rosso salgono così a sei le maschere “fatte fuori” in queste prime quattro puntate, precisamente Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli.

