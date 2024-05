Cantanti Concerto Primo Maggio Roma 2024 e Scaletta/ Apre BigMama e chiude Geolier

Chi sono i cantanti che si esibiscono al Concerto del primo maggio 2024 e qual è la scaletta

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2024 di Roma? Il grande evento vedrà susseguirsi sul palco, nel corso della maratona musicale, circa cinquanta artisti della musica italiana e non solo. Il Concerto del Primo Maggio secondo la scaletta avrà inizio a partire dalle 13.15 e ad aprirlo sarà BigMama aprirà lo show (in esclusiva per RaiPlay). Sarà poi il momento dei due conduttori, Noemi ed Ermal Meta, che oltre a presentare i cantanti del concerto del primo maggio 2024, si esibiranno in un medley delle loro canzoni.

Partiamo dunque col svelare i nomi dei cantanti del concerto del primo maggio 2024 a Roma annunciati in scaletta. Ci saranno: Achille Lauro, Alda, la cantante che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor Anna Castiglia e Ariete. Si continua con la già citata BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale.

Da Geolier a Morgan: chi canta a Roma al concerto primo maggio 2024

A cantare sul palco del Circo Massimo a Roma per il concerto del primo maggio 2024 ci saranno ancora: Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago e Geolier, che è stato annunciato solo nelle ultime ore e chiuderà, a quanto pare, la serata. Ci saranno ancora: La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, l’attesissimo Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre.

Attesa anche l’esibizione di Morgan, seguita poi da quelle di Mazzariello, Mille, Motta e dei Negramaro. Anche Noemi porterà sul palco un medley dei suoi più amati successi. Poi canteranno anche: Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, i Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci. Tantissimi sono poi in attesa di Tananai. Ci saranno infine: Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale LP.

Tanti giovani artisti al concerto del primo Maggio: da Albe a Gaudiano

All’opening delle 13,15, che come detto verrà aperto da BigMama, si esibiranno una serie di artisti giovani, alcuni dei quali conosciuti attraverso la partecipazione a talent show come Amici. È il caso di Albe. Poi troviamo: Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Ai giovani si alterneranno, dunque, una serie di grandi voci della musica italiana, dando al pubblico di Rai 3 la possibilità di godere di uno spettacolo musicale a 360 gradi. La scaletta verrà definita il giorno dell’evento.











