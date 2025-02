Cantanti esclusi Sanremo 2025, chi sono: ecco chi ha bocciato il direttore artistico?

Sta per cominciare ufficialmente Sanremo 2025. In attesa di conoscere le canzoni e i testi di chi si esibirà sul palco dell’Ariston questa sera, per la prima serata del Festival, facciamo un passo indietro e andiamo a ricordarci chi sono i cantanti esclusi da Sanremo 2025. Chi è stato bocciato da Carlo Conti, non convincendo il direttore artistico? Non possiamo non menzionare i grandi escusi per ben 28 volte: i Jalisse. Dopo essere stati esclusi anche da Amadeus in tutte le edizioni che ha condotto del Festival di Sanremo, neppure Carlo Conti ha accettato la canzone dei Jalisse: non si esibiranno all’Ariston neanche nel 2025.

Tra i grandi esclusi c’è anche Albano, che ha provato a partecipare a Sanremo ma non ha convinto Carlo Conti. Il cantante pugliese avrebbe proposto addirittura due brani al direttore artistico, che non sono stati però accettati. Il cantautore non ha preso bene la bocciatura da parte del conduttore del Festival di Sanremo e ha commentato con un laconico “no comment”. Tra i bocciati, inoltre, anche Sfera Ebbasta: anche il rapper ha reagito sui social all’esclusione da Sanremo ma il suo commento è stato solamente “avevo tutti i requisiti per partecipare”.

Cantanti esclusi Sanremo 2025, chi sono: in lista anche Tommaso Paradiso e Sal Da Vinci

È lunghissima la lista dei cantanti esclusi da Sanremo 2025. Figurano infatti anche grandi artisti come Ermal Meta, i Nomadi, Patty Pravo e ancora Enrico Nigiotti, Sal Da Vinci (che sta avendo una notorietà importante soprattutto sui social con la sua “Rossetto e caffè”) e ancora Alberto Urso, LDA, Anna Tatangelo, Paola e Chiara, Gabri Ponte, Gigi D’Agostino, Matteo Bocelli e tanti altri ancora. Dunque sono in tanti a non aver convinto Carlo Conti che con la sua giuria ha giudicato le canzoni che erano meritevoli di stare in gara.