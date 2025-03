Cantanti San Marino Song Contest 2025 chi sono? Tutti i finalisti in gara

Questa sera, sabato 8 marzo 2025, andrà in onda andrà in onda la finale della kermesse canora di San Marino nella quale verrà decretato il vincitore che andrà all’Eurovision Song Contest 2025 proprio in rappresentanza della Repubblica Sanmarinese ed in attesa di scoprire chi sarà il vincitore non resta che conoscere meglio chi sono i cantanti San Marino Song Contest 2025. Si parte con Bianca Atzei che porta il brano Testacoda. Dall’Albania arriva Besa Kokedhima meglio conosciuta come Besa che è stata anche giudice ad The Voice del suo Paese e porta il brano Tiki Tiki. Davide Dileo Boosta è conosciuto per essere co-fondatore e tastierista dei Subsonica partecipa con Btw.

Italiano è anche Vincenzo Capua, conosciuto per aver partecipato all’Edicola Fiore di Rosario Fiorello, ha aperto i concerti di Nek, Nicolò Fabi e Fabrizio Moro e porta il brano Sei Sempre tu. E poi ancora tra i cantanti San Marino Song Contest 2025 troviamo gli ex partecipanti, rispettivamente di Amici e The Voice Pierdavide Carone con Mi vuoi sposare? Marco Carta con Solo Fantasia e Giacomo Voli con Ave Maria. Luisa Corna porta Il giorno giusto mentre dalla Svezia arrivano David Lindgren, Boris René e Greg Curtis e portano Juliet. Italianissima è invece Elasi con il brano Lorella. Nonostante il nome ed il brano in spagnolo Tomame las manos è italiana anche Haymara.

Cantanti San Marino Song Contest 2025: 20 finalisti in gara da ben sei Paesi

L’elenco dei cantanti San Marino Song Contest 2025 continua con gli sloveni King Foo che hanno suonato anche Zucchero e che portano The edge of the word. L’unico cantante San Marinese è Paco Zafferani, noto solo come Paco che porta il brano Until the end nel 2019 insieme ai Gypsy Academy era arrivato alla finale di Italia’s Got Talent. Favorito alla vittoria è Gabry Ponte con Tutta l’Italia.

Sempre dall’Italia arrivano Stefano D’Angelo e Francesco Mannella, i Questo e Quello con la loro Bella Balla. Vincitrice di Sanremo 1997 con A Cas di Luca tra i cantanti c’è anche Silvia Salemi con Coralli. L’elenco si conclude con Angy Sciacqua dal Belgio e la sua ‘I’, l’italiano Taoma con NPC, ucraino Teslenko con Storm e i The Rumpled con You get me so high band folk-rock nata nelle Dolomiti.

