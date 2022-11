Cantanti Sanremo 2023: Amadeus svela il cast da Fiorello?/ Sorpresa a Viva Rai2…

Chi sono i cantanti di Sanremo 2023?

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2023 che sarà condotto ancora da Amadeus. In tutte le edizioni che ha condotto, Amadeus è riuscito a mettere su un cast vario, con tanti giovani che sono riusciti a conquistare il grande pubblico come i Maneskin e tanti big della canzone italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Quali cantanti, invece, saliranno sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023?

Sono tanti nomi che stanno circolando. Oltre ai giovanissimi che potrebbero arrivare direttamente dalla scuola di Amici, sul palco del Teatro Ariston potrebbero arrivare anche diversi big. C’è chi punta ad un ritorno di Paola e Chiara o di Giorgia che ha spiccato il volo proprio con Sanremo.

Parte il toto nomi per Sanremo 2023: Amadeus svela il cast da Fiorello?

I nomi che, finora, sono stati accostati al Festival di Sanremo 2023 sono quelli di Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis.

Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni. Tuttavia, l’annuncio ufficiale del cast del Festival di Sanremo 2023 potrebbe arrivare nel corso della prima puntata di Viva Radio2, il programma di Fiorello che debutterà su Raidue il prossimo 5 dicembre. Fiorello, nel corso di una diretta Instagram, ha annunciato la presenza di Amadeus nella prima puntata. Sarà l’occasione per svelare il cast della kermesse canora come scrive il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata nel numero in edicola dal 9 novembre.

