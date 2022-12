Cantanti Sanremo 2023, chi sono i Big in gara?/ Lista, probabili Tananai a Mengoni

Cantati Sanremo 2023, chi sono i Big in gara? L’annuncio di Amadeus

“Sanremo 2023 is coming”. Questa la frase con la quale Amadeus, in una foto che lo vede al fianco di Gianni Morandi e Chiara Ferragni, annuncia che manca ormai pochissimo al festival più atteso dell’anno. Ma quali saranno i cantanti Sanremo 2023? Il conduttore svelerà i nomi dei cantanti in gara nella categoria “Big” durante il Tg1 delle 13:30 di oggi, domenica 4 dicembre 2022.

I nomi ufficiali dei cantanti Sanremo 2023 verranno dunque annunciati solo a quell’ora, tuttavia sul web non mancano indiscrezioni che svelano i nomi dei papabili concorrenti della kermesse che quest’anno andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio. Amedeus sarà conduttore e direttore artistico e avrà al suo fianco Gianni Morandi e Chiara Ferragni, quest’ultima nella prima e nella serata finale.

Possibili cantanti Sanremo 2023: da Marco Mengoni a Paola e Chiara

Chi sono i possibili cantanti Sanremo 2023 in gara? A lanciare alcune indiscrezioni è stato di recente FqMagazine, facendo i nomi di: Marco Mengon e, Giorgia; potrebbe poi esserci il grande ritorno di Gino Paoli e la presenza di Tananai, reduce da un anno di grande successo. In gara potrebbe inoltre esserci Nada, il vincitore di Amici 2021 Luigi Strangis, Elodie, Francesca Michielin, Levante, Colapesce Dimartino e Madame. Inoltre potremmo vedere sul palcoscenico dell’Ariston la reunion di Paola e Chiara. Se tali nomi venissero dunque confermati da Amadeus in diretta al TG1 si tratterebbe di un gran colpo per il conduttore. A questi, ovviamente, vanno aggiunti altri nomi e chiaramente i partecipanti alla gara di Sanremo Giovani già annunciati pochi giorni fa.

