CANTANTI SANREMO 2024: CHI SONO BIG IN GARA/ Lista nomi: Annalisa, Ghali, Amoroso, Negramaro, Volo, Bertè e…

CHI SONO CANTANTI SANREMO 2024: LA LISTA UFFICIALE

Si completa la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, perché Amadeus ha comunicato anche i nomi del secondo gruppo di 13 artisti. Si tratta di: Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri. Si aggiungono, quindi, a Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma Marrone, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo.

A questa lista finale, come spiegato dallo stesso Amadeus in occasione Milano Music Week, ci si è arrivati partendo da oltre 400 proposte arrivate sulla sua scrivania, ma solo 50 sono state considerate papabili per il Festival di Sanremo 2024. Da qui a febbraio, un giorno dopo l’altro, conosceremo tutto quello che c’è da sapere tramite gli annunci programmati del direttore artistico in apposite finestre di comunicazione aperte in giro per la programmazione Rai.

LISTA NOMI CANTANTI SANREMO 2024: IL PRIMO GRUPPO

Prende forma il Festival di Sanremo 2024. Nello studio del Tg1 Amadeus ha annunciato chi sono i big in gara, ha letto la lista ufficiale dei nomi dei cantanti della prossima edizione della kermesse, oltre a svelare la scenografia. Si comincia con il primo gruppo di 13 artisti, che vede tanti ritorni, ma anche delle novità soprattutto tra i più giovani.

Fiorella Mannoia,

Geolier,

Dargen D’Amico,

Emma Marrone,

Fred De Palma,

Angelina Mango,

La Sad,

Diodato,

Il Tre,

Renga e Nek,

Sangiovanni,

Alfa,

Il Volo.

Attesa per il secondo gruppo che andrà a completare la lista dei nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. A questo gruppo si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani 2023, che conosceremo il 19 dicembre. A tal proposito, saranno scelti tra Bnkr44 con “Effetti speciali“, Grenbaud con “Mama“, Lor3n con “Fiore d’inverno“, Tancredi con “Perle“, Dipinto con “Criminali“, Nausica con “Favole“, Clara con “Boulevard“, Jacopo Sol con “Cose che non sai“, Santi Francesi con “Occhi tristi“, Vale LP con “Stronza“, Fellow con “Alieno” e gli Omini con “Mare forza 9oi“.

FESTIVAL DI SANREMO 2024, AUMENTA NUMERO DI CANTANTI

La prima novità annunciata già al mattino è quella che riguarda il numero dei cantanti in gara, che passeranno da 26 a 30. Infatti, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha modificato il regolamento della kermesse. Infatti, nel documento di “modifica al regolamento di Sanremo 2024” si legge che il numero degli artisti invitati viene variato da 23 a 27. Quindi, viene cambiato anche il numero totale di artisti in gara perché, comprendendo i tre artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023, passa appunto da 26 a 30.

Dunque, Amadeus ha deciso di fare le cose in grande, confermando quanto emerso negli ultimi giorni, cioè che le serate del Festival di Sanremo 2024 non chiuderanno prima delle 2 di notte. Infatti, con 30 artisti in gara, sarà difficile comprimere la durata delle serate. I nuovi slot sono, quindi, figli dell’intenzione di Amadeus di non privarsi di artisti sul palco per l’edizione che deve completare il suo ciclo alla guida della manifestazione canora, portata a livelli di ascolti record e con un grande riscontro anche sotto il profilo del prestigio dei cantanti in gara.











