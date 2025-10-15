Cantanti Sanremo 2026, in arrivo l'annuncio di Carlo Conti: da Blanco a Tiziano Ferro, le voci sul cast

Si avvicina a piccoli passi il grande annuncio di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026, il presentatore toscano molto presto rivelerà i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston a fine febbraio. Tanti attesi ritorni e alcuni debutti molto attesi, da Tiziano Ferro a Blanco, passando per la prima volta di Tommy Cash, il ritorno di Madame ed Emma Marrone, ma anche Ermal Meta. Voci anche su Emma, Arisa, Serena Brancale, Malika Ayane e Chiara Galiazzo, ma anche California, pronta a debuttare da solista dopo la rottura dei Coma Cose.

Sembra vicino al ritorno in gara al Festival di Sanremo Sal Da Vinci, che aveva già sfiorato l’Ariston un anno fa. La quota Amici potrebbe invece essere rappresentata da Trigno e Luk3, secondo Adnkronos resistono anche altre ipotesi come Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo. Insomma, ancora una volta si opterà per un cast misto, dai nomi storici alle nuove voci. Possibile prima volta nei Big anche per Settembre, che ha vinto nelle nuove proposte lo scorso anno dopo la suddivisione della gara reintegrata dallo stesso Carlo Conti.

Cantanti Sanremo 2026: a dicembre l’annuncio di Carlo Conti

Ancora un paio di mesi di attesa, poi si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti. Il presentatore toscano sarà come da tradizione al TG1 per l’intervento canonico nel quale alzerà il velo sui cantanti Sanremo 2026.

Proseguono le indiscrezioni e tante altre spunteranno a galla da qui a dicembre, intanto Carlo Conti continua a ricevere brani sulla rassegna musicale. E tra voci e indiscrezioni, presto arriverà il momento della verità riguardo al Festival di Sanremo 2026.

