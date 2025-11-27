Sanremo 2026: Arisa, Emma, Madame e Masini–Fedez nella lista dei Big? Ecco la possibile lista di cantanti.

Cantanti Sanremo 2026, chi sono? Le ipotesi di Parpiglia e All Music

L’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2026 è stato rimandato per via della morte di Ornella Vanoni, che chiaramente ha avuto come conseguenza il farmaco dei palinsesti. Quindi, domenica scorsa Carlo Conti non ha svelato chi saranno i cantanti del prossimo Festival, e l’appuntamento è stato rimandato a domenica 30 novembre al Tg1 delle ore 13. Durante quella giornata scopriremo finalmente chi saranno i cantanti che saliranno sul famoso palco dell’Ariston a partire dal 24 febbraio.

Per ora possiamo solo fare delle ipotesi, e Gabriele Parpiglia ha scritto nella sua newsletter chi secondo lui sarà in gara nella prossima edizione di Sanremo 2026 ed è sicuro che vedremo Marco Masini di nuovo in coppia con Fedez, Rkomi con Elodie e Alfa con Luchè. Non solo, anche All Music proprio oggi ha fatto uscire la lista dei presunti 30 big per Sanremo 2026. Ci avrà azzeccato? Andiamo subito a scoprire di chi si tratta per poi paragonarla con l’annuncio di Carlo Conti di domenica.

Cantanti Sanremo 2026, tornano grandi big?

Secondo All Music sul palco di Sanremo 2026 torneranno numerosi Big che hanno già dimostrato di essere fortissimi sul palco dell’Ariston, e tra loro spuntano nomi che non vediamo da un po’ come Arisa che non si vede ormai da un po’ al Festival, oppure Malika Ayane, Emma Marrone e Levante. Finalmente tra i probabili cantanti in gara anche i Fast Animals and Slow Kids. Ecco la lista completa secondo All Music!

Arisa, BigMama, Carl Brave, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Fast Animals and Slow Kids, Fred De Palma, Fulminacci, J-Ax, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Madame, Malika Ayane, Mara Satei feat. thasup, Marco Masini & Fedez, Michele Bravi, Nada, Nayt, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Venerus, Zero Assoluto.

