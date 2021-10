Canterville Un fantasma per antenato, Italia 1/ Un film per ragazzi su Mediaset

Canterville Un fantasma per antenato del 2016 è una commedia, fantasy e sentimentale che va in onda alle 14,30 su Italia 1 di oggi, 31 ottobre 2021. Il regista del film è Yann Samuell. Gli interpreti sono: Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michel Laroque, Lioneel Astier. Al di là del ritmo incessante la pellicola procede anche con una buona dose di effetti speciali. Diretto in maniera intelligente vive anche di qualche momento di tensione non eccessivo però.

I giovani si trovano di fronte a una pellicola costruita in modo da allargare decisamente il target. Questo perché oltre a convincere i bambini conquista anche i più grandi con alcuni momenti però un po’ più lenti e con qualche dubbio non di facilissima lettura. I buchi di sceneggiatura sono a questo punto evidenti, ma forse non bastano per bocciare l’opera stessa.

Canterville Un fantasma per antenato, la trama

Il racconto Canterville Un fantasma per antenato è incentrato sulla storia di uno spirito condannato a trascorrere la sua vita in un castello perché è intrappolato e l’unico suo compagno è il suo servitore fedele. La narrazione si svolge nella leggendaria Britannia dove il fantasma di Canterville ha il destino segnato: è costretto a perseguitare per l’eternità il castello di proprietà della sua famiglia cercando di spaventare e tormentare tutte le persone che osano visitare la sua proprietà. All’improvviso un evento al di fuori del suo controllo crea scompiglio nei suoi piani, infatti, la residenza viene acquistata dagli Otis. La famiglia sta fuggendo da Parigi e a quanto pare non subisce gli effetti dell’orrore provocato dal fantasma. Nel XXI secolo, le persone sono molto più evolute, pertanto, non vengono sconvolte dalle apparizioni quasi esilaranti di un fantasma pieno di polvere. I piccoli di casa sono divertiti dalle apparizioni del fantasma, mentre gli adulti ignorano nella maniera più assoluta la sua presenza. Un’adolescente di nome Elvira, invece, sembra essere diversa dagli altri, in quanto, crede di aver più cose in comune con il fantasma che con il resto della famiglia e per questo decide di aiutarlo. Commossa dal destino crudele del fantasma, decide di liberarla definitivamente dalla terribile sorte a cui è destinata e cerca in tutti i modi di donarle la pace.

