Canterville un fantasma per antenato/ Su Italia 1 il film con Audrey Fleurot

Canterville un fantasma per antenato va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2016 in Francia dalla casa cinematografica France 2 in collaborazione con Les Films du 24 ed altre società del settore. La regia è stata affidata a Yann Samuell con soggetto tratto dal famoso racconto di Oscar Wilde e con sceneggiatura adattata dallo stesso regista, Le musiche della colonna sonora sono state composte da Matthieu Gonet, i costumi di scena sono stati disegnati da Natasha Francotte mettere nel caso cast figurano tra gli altri Audrey Fleurot, Michael Youn, Michele Laroque, Lionnel Astier, Mathilde Daffe, Julien Frison e Luka Micheli.

Canterville un fantasma per antenato, la trama del film

Diamo unos guardo alla trama di Canterville un fantasma per antenato. Ci troviamo in un vecchio e abbandonato castello di famiglia nelle terre della campagna inglese. Questo per molti è un terreno magico nel quale secondo un’antica leggenda vive il fantasma di Eleanor Cantervilli: si tratta di un nobile vissuto alcuni secoli prima che purtroppo è stato condannato alla dannazione eterna in virtù delle modalità con cui è stato ucciso durante la sua vita terrena. Infatti, il nobile inglese è stato condannato a morte e quindi per espiare le sue pene dovrà infestare fino alla fine dei tempi quell’antico castello che una volta apparteneva alla sua famiglia.

Il motivo per il quale deve infestare il castello è legato all’esigenza di non permettere a chiunque di poterlo acquistare e quindi di poterci vivere al suo interno. Nel corso degli anni lo spettro riuscirà a portare avanti questo suo compito anche perché supportato da un fedele servo che non ha mai smarrito il suo senso del dovere.

Tutto però cambia quando nel castello arriva la chiassosa famiglia Otis. Una famiglia composta da ragazzi piuttosto vivaci che peraltro non sembrano assolutamente spaventati dai vari dispetti che vengono messi in atto dalla nobile e dal suo fedele servo. Come se non bastasse si allaccia una vera e propria amicizia tra il fantasma e soprattutto la figlia adolescente della coppia che ha affittato il castello, la giovane Virginia. Quest’ultima è affascinata da quanto successo in quel castello e soprattutto vuole aiutare il fantasma a spezzare una volta per tutte quella maledizione e quindi riuscire a trovare quella pace eterna che fino a questo momento non ha potuto apprezzare. Un’incredibile avventura che richiede massima compostezza e soprattutto la capacità di analizzare quanto successo nei secoli passati.

