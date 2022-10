Canterville Un fantasma per antenato/ Su Italia 1 il film di Yann Samuell

Canterville Un fantasma per antenato, film di Italia 1 diretto da Yann Samuell

Canterville Un fantasma per antenato va in onda su Italia 1 oggi, 29 ottobre 2022, in seconda serata a partire dalle ore 23.30. La regia è del francese Yann Samuell e i personaggi principali sono interpretati da Audrey Fleurot, Michèle Laroque, Mathilde Daffe e Michaël Youn.

La storia trae ispirazione da un racconto scritto nel 1887 dal drammaturgo, poeta e critico letterario Oscar Wilde intitolato “Il fantasma di Canterville”. La critica ha distrutto questo lavoro considerato un po’ al di sotto delle aspettative di una storia che ha sempre avuto successo quando è stata trasportata sul grande o piccolo schermo. Diretto in maniera superficiale presenta un po’ di dubbi a iniziare da una sceneggiatura che si presenta sfilacciata e con fin troppi punti deboli. Nonostante questo il cast è all’altezza della situazione e risulta essere l’unico motivo per riuscire a tirare su le sorti del film.

Canterville Un fantasma per antenato, la trama del film

La trama di Canterville Un fantasma per antenato narra le vicende di uno spirito da anni intrappolato nelle mura di un vecchio castello dove dovrà rimanere per l’eternità in solitudine, contando soltanto sulla compagnia di Gwilherm (Michaël Youn), il servitore da anni a lui fedele. Nel mitico e straordinario territorio della Britannia si aggira un fantasma che, secondo i racconti leggendari popolari, è lo spettro di Aliénor de Canterville (Audrey Fleurot). Il destino del suddetto fantasma è quello di tormentare per tutti i secoli a venire il maniero che fu la dimora della sua famiglia, perseguitando chiunque abbia l’ardire di entrare nella proprietà. Un avvenimento imprevisto sconvolge gli equilibri apparentemente tranquilli del momento.

Il castello viene comprato dalla famiglia Otis, che vuole lasciarsi alle spalle la vita che conduceva a Parigi e che non è per niente intimidita dalle dicerie fantasiose e paurose che si raccontano sulla residenza. Siamo nel 21esimo secolo e chi abita nelle grandi città non si lascia intimorire facilmente, specialmente dai racconti poco credibili che riguardano le apparizioni di un fantasma. Per di più i ragazzini si divertono a ridicolizzare la situazione, gli stessi genitori non danno alcun peso ai vari tentativi di destare paura e orrore. Soltanto Virginia (Mathilde Daffe), la figlia quindicenne, la pensa in maniera completamente diversa. La ragazza percepisce di condividere molte cose con Aliénor e, addolorata per l’amaro destino del povero fantasma, tenterà di liberarlo dal castigo che la sorte gli ha destinato. Lo scopo della giovane Virginia è quello di concedere al fantasma la pace tanto desiderata.











