Canterville, un fantasma per antenato/ Su Italia 1 il film per ragazzi con Audrey Fleurot, 6 gennaio 2024

Sabato 6 gennaio andrà in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14.10, il film dal titolo Canterville, un fantasma per antenato, film fantasy per ragazzi del 2016. La pellicola è diretta dal regista Yann Samuell, che ha curato anche le riprese del lungometraggio La guerra dei bottoni e Amami se hai il coraggio.

Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Matthieu Gonet, autore delle colonne sonore di molti film di successo nel Belpaese come Mad mom.

Nel cast del film recita Michaël Youn

La protagonista del film Canterville – un fantasma per antenato è interpretata dall’attrice francese Audrey Fleurot, che ha raggiunto la fama grazie al personaggio di Joséphine Karlsson nella serie televisiva Spiral, ruolo che ha ricoperto per tutte le otto stagioni della serie. Al suo fianco il collega Michaël Youn, conosciuto in Francia soprattutto per essere stato il volto del programma mattutino “Morning Live” trasmesso su Métropole 6 e la giovane Mathilde Daffe, al suo esordio sugli schermi.

Canterville, un fantasma per antenato, la trama

Canterville, Un fantasma per antenato narra la vicenda di un fantasma che resta intrappolato nel suo castello ed è costretto a trascorrere tutta la propria esistenza in compagnia esclusivamente del suo fedele servo Gwilherm (Michaël Youn). La storia è ambientata precisamente in Britannia, dove il fantasma di Aliénor de Canterville (Audrey Fleurot), è stato condannato a trascorrere l’eternità nel castello che apparteneva alla sua famiglia, terrorizzando tutti coloro che provino ad entrare nell’edificio. Un giorno però il castello viene comprato dalla famiglia Otis, i cui membri sembrano impossibili da spaventare.

Sono una famiglia moderna, che non si lascia sconvolgere da nulla, figuriamoci dall’apparizione di un semplice e vecchio fantasma. Non solo, i bambini della famiglia la prendono in giro, mentre i genitori semplicemente la ignorano. L’unica che sembra essere diversa è Virginia, una giovane ragazza di 15 anni, che si sente molto vicina a Aliénor. La ragazza è triste per il destino toccato al fantasma e tenterà in ogni modo di aiutarla a liberarsi da questa maledizione e a poter finalmente riposare in pace.

