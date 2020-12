CANTI NATALIZI/ Video: registrato prima del lockdown, è al vertice delle classifiche

Nessuno di chi ha preso parte a questa impresa pensava al risultato che avrebbero ottenuto. Sono i cantanti, tutti ragazzi, della London Oratory School che quando, durante la prima ondata del Covid, cominciarono a sentire voci e notizie che un lockdown nazionale sarebbe ben presto stato introdotto, decisero di registrare alcuni canti sacri. “Abbiamo registrato il nostro album nell’ultima settimana prima del primo blocco”, ha ricordato il direttore del coro Charles Cole. “E ‘stata una vera e propria corsa contro il tempo, perché la situazione politica si stava sviluppando rapidamente e sapevamo che una chiusura era imminente, quindi siamo stati davvero molto fortunati a finire le sessioni e completare il repertorio”. In un contesto fatto di paura e di minaccia il coro della scuola cattolica londinese ha prodotto registrazioni di canti come Surge, illuminare, Jerusalem” di Palestrina e “Videte miraculum” di Thomas Tallis. Il senso del panico imminente, ha detto ancora il direttore, ha aggiunto un senso di determinazione palpabile. Sono canti di Natale, per l’Epifania, la Candelora, la festa del 2 febbraio nota anche come presentazione del Signore. Pubblicato lo scorso 30 ottobre, Sacred treasures of Christmas è adesso al secondo posto della classifica Billboard Traditional Classical, grazie anche alle numerose tournée che il coro aveva fatto prima della pandemia negli Stati Uniti. L’album, pubblicato dalla prestigiosa etichetta Hyperion Records, è stato anche ben accolto dalla critica. Gramophone, una rivista musicale mensile con sede a Londra, ha descritto i cantanti come “straordinariamente maturi e ben amalgamati”.

BBC Music Magazine “ha caldamente raccomandato” la registrazione, dicendo che offre “una festa del repertorio rinascimentale”. “Il coro dell’oratorio, composto da 50 persone, è composto interamente da ragazzi, e il direttore Charles Cole trae da loro un canto di freschezza primaverile, con un ensemble eccellente e una consapevolezza interpretativa che mette molti cori adulti nell’ombra”, ha detto. In una intervista, Cole ha spiegato quali sono secondo lui i motivi del grande successo: “Penso che le restrizioni a cui stiamo attualmente vivendo abbiano concentrato la nostra mente su aspetti della vita che forse abbiamo dato per scontati”, ha suggerito Cole. “La soppressione del canto e degli atti di culto è stata una perdita particolarmente dolorosa per molti di noi. La speranza e l’ottimismo del messaggio natalizio conquistano tutti e le bellissime ambientazioni del XVI secolo del nostro album esprimono così bene la profonda verità dell’Incarnazione “.



