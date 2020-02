Cantico dei Cantici, cos’è/ L’inno biblico all’amore citato a Sanremo 2020 da Benigni

Cantico dei Cantici, cos’è? Roberto Benigni l’ha reso l’oggetto del suo monologo al Festival di Sanremo 2020, definendolo “un erotico santissimo”, un libro che inneggia all’amore e alla passione carnale, inserito nella Bibbia cristiana ed ebraica. La sua stesura è stata attribuita al re Salomone (anche se, secondo un’altra corrente di pensiero, sarebbe stato redatto da uno scrittore anonimo, che avrebbe tratto spunto da alcuni poemi provenienti dalla Mesopotamia) e risale indubbiamente ad alcuni secoli prima della nascita di Cristo (presumibilmente al quarto secolo a.C.). Il libro consta di otto capitoli, incentrati su dediche amorose che un uomo e una donna si scambiano. Come recitano alcune fonti, la tradizione ebraica vuole che tale testo sia stato scritto in contemporanea alla costruzione del Tempio di Gerusalemme. La sua interpretazione, come avviene per ogni testo di matrice sacra, cela un profondo significato allegorico, anche se Roberto Benigni ha sottolineato che il suo contenuto non vada propriamente a genio alla Chiesa, che avrebbe optato volentieri per la sua rimozione dalla Bibbia, poiché quanto scritto è ritenuto “peggio di una guerra”. Vi proponiamo un breve estratto del Cantico dei Cantici: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispregio”.

