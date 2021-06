Cantina Wader Il nuovo cammino/ Su Canale 5 il film per la televisione (25 giugno)

Cantina Wader Il nuovo cammino va in onda oggi, venerdì 25 giugno, su Canale 5 a partire dalle 16:30. Si tratta del quarto capitolo della serie Cantina Wader dal titolo Il nuovo cammino. Il film fa parte del ciclo di tv-movie con protagonista una giovane viticoltrice impegnata a mandare avanti l’azienda di famiglia. La saga ha avuto un grande successo riuscendo ad arrivare al cuore delle persone anche se il pubblico a cui è indirizzato è inevitabilmente quello medio-basso. Per essere però un film di intrattenimento di un pomeriggio d’estate fa discretamente il suo lavoro, riuscendo a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel cuore di chi lo guarderà con una inevitabile grande empatia.

Cantina Wader Il nuovo cammino, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Cantina Wader Il nuovo cammino. Anne è determinata a rendere la tradizionale azienda di famiglia completamente organica, cambiare i loro metodi, e soprattutto fare attenzione alla prevenzione dei pesticidi tossici, che invece sono molto usati e quindi, incontrerà una feroce resistenza da parte dei loro vicini.

I viticoltori temono non solo un’infestazione da parassiti per i vigneti vicini, ma anche una perdita di immagine per la tradizionale regione vinicola. La controversia si intensifica quando le viti di Anne vengono danneggiate e viene intervistata riguardo l’incendi subito dal suo vigneto. Si trova in piedi da sola nell’ampio corridoio a riflettere, e persino minacciata di espulsione dall’associazione dei viticoltori. Lo zio di Anne, Bruno, vuole sfruttare la lite per acquistare terreni per conto di investitori giapponesi. Né Anne, né i viticoltori si accorgono che sta facendo il doppio gioco.

