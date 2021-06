Cantina Wader Passione e Coraggio/ Su Canale 5 il film con Jurgen Heinrich

Cantina Wader Passione e Coraggio va in onda oggi, 18 giugno, a partire dalle ore 16:55 su Canale 5. Si tratta di una pellicola cinematografica appartenente al genere romantico che ha debuttato sul piccolo schermo durante l’anno 2019. Il regista di questo film è Tommy Wigand mentre la sceneggiatura è stata scritta da due donne, Bernadette Feiler e Caroline Hecht. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori come Henriette Richter-Rohl, Jurgen Heinrich, Leslie Malton, Maximilian Pufendorf, Caroline Hartig, Ines Lutz e Nikolai Weber. La fotografia del film è stata curata da Diethard Pregel.

In Nome di Dio Il Texano/ Su Rete 4 il film con Johny Wayne (oggi, 18 giugno)

Cantina Wader Passione e Coraggio, la Trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Cantina Wader Passione e Coraggio. Anne è un’enologa impegnata che tiene molto a cuore il proprio lavoro. Difatti, questa donna è indipendente e cerca sempre di prendersi cura della Cantina Wader. Il suo scopo è quello di realizzare vino di altissima qualità che possa poi soddisfare i clienti che lo bevono. Per Anne fare il vino non è un semplice lavoro, piuttosto si tratta di una complessa arte alla quale dedica anima e corpo. Tuttavia, un problema assale il vigneto di Anne.

Quel Nostro Piccolo Segreto/ Su Rai 2 il film con Sarah Butler (oggi, 18 giugno)

Difatti, sta per arrivare la stagione invernale ed il gelo dell’inverno mette a serio rischio l’incolumità delle vigne. Per questa ragione, Anne insieme alla madre Kathe e a suo fratello Matthias, deve trovare il modo per riuscire a rimediare a tale inconveniente. Oltre a ciò, Anne in poco tempo si ritroverà ad affrontare anche un altro problema. Difatti, alcuni lotti del suo vino sono stati contaminati a quanto pare. Le autorità hanno trovato delle tracce di solforato nel vino e nonostante Anne proclami la sua innocenza, la cantina viene messa sotto sequestro.

La donna dovrà dunque farsi forza e trovare il responsabile di questa contaminazione. Il tutto prima che l’inverno e le basse temperature si facciano sentire. Anne comunque è una donna forte e troverà un modo per andare avanti nonostante le avversità.

The Dissident/ Video, diretta streaming del docufilm su La7 (oggi, 17 giugno 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA