Cantina Wader – Passione e coraggio/ Su Canale 5 il film diretto da Tomy Wigand

Cantina Wader – Passione e coraggio andrà in onda oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 16.30 su Canale 5. Il film drammatico è del 2019 ed è diretto da Tomy Wigand, regista e montatore tedesco, specializzato in film per la TV. Inoltre è anche uno dei membri fondatori della German Film Academy nel 2003 ed è impegnato, dal 2008, come docente al corso di regia alla Film Academy del Baden-Württemberg a Ludwigsburg. La sceneggiatura è curata da Bernadette Feiler e Caroline Hecht.

Cantina Wader – Passione e coraggio, la trama del film

Cantina Wader – Passione e coraggio racconta la storia dell’enologa dell’azienda Wader, Anne (Henriette Richter-Röhl). Con l’aiuto della madre Kathe (Leslie Malton) e del fratello Matthias (Max von Pufendorf) è occupata a preservare il vigneto dal gelo invernale. Inoltre, deve fare i conti con la polizia; infatti, dopo aver trovato sul mercato dei lotti di vino con solforato, la cantina è stata messa sotto sequestro.

Le autorità locali hanno dei sospetti sulla produzione e portano avanti delle indagini per frode. Pur di salvare l’azienda, Anne chiede alla madre di assumersi la colpa, ma Kathe non ne ha nessuna intenzione poiché non vuole minare la sua reputazione. In questa delicata situazione, subentra Bruno (Jürgen Heinrich), lo zio di Anne, che rivendica il possesso della cantina. Come andrà a finire?



