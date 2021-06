Cantina Wader Segreto di Famiglia/ Su Canale 5 il film con Leslie Malton

Cantina Wader Segreto di Famiglia va in onda su Canale 5 di oggi, 11 giugno, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una produzione tedesca del 2018 che vede la sagace regia di Tomy Wigand. Il cast è composto da diversi attori tedeschi di primo piano quali Henriette Richter-Röhl, Nils Brunkhorst, Jürgen Heinrich, Kyra Sophia Kahre, Leslie Malton, Caroline Hartig, Sebastian Fräsdorf, Ines Lutz, Adnan Maral che riescono, con le loro interpretazioni, a rendere intenso e profondo questo film. La pellicola è una produzione delle due case ARD Degeto Film e U5 Filmproduktion GmbH mentre la sceneggiatura è stata curata nei minimi particolari da Bernadette Feiler e Anja Kock, con la prima che ha curato questo aspetto cinematografico anche in altri episodi di questa saga.

Cantina Wader Segreto di Famiglia, la trama del film

Tutta la trama di Cantina Wader Segreto di Famiglia è imperniata sulle vicende di Anne Wader, interpretata da Henriette Richter-Röhl, che è una giovane donna con una grande passione per i vitigni. Alla morte del padre Albert si apre una disputa molto accesa per la sua eredità e decide quindi di non continuare a gestire la cantina di famiglia ma di passare a quella dei Roschers, attività che svolge insieme a sua figlia Tori, interpretata da Caroline Hartig. Nonostante tutto però si interessa alle sorti dell’azienda di famiglia, soprattutto quando si accorge che sua madre è certa che il vino rosso sia stato alterato con conseguente invendibilità del prodotto e danni economici ingenti.

A tutto ciò si aggiungono anche degli episodi che all’apparenza possono essere considerati come incidenti quali la sparizione delle scorte e un incendio. Ciò porta quindi alle indagini di Anne per scoprire chi è il sabotatore dell’azienda ma dovrà fare i conti con un segreto di famiglia rimasto nascosto per troppo tempo. Jannika, l’unica figlia di Bruno Wader, zio di Anne, è la figlia illeggittima di Albert Wader, vale a dire che la ragazza è la sorellastra di Anne con la conseguenza che anch’essa ha diritto ad una parte dell’eredità.

