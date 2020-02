Canzone per te di Sergio Endrigo a Sanremo 2020/ Il precedete di Elisa nel 2010

“Canzone per te“: la storia del brano

Era il 1968 quando Sergio Endrigo, insieme a Roberto Carlos, saliva sul palco dell’Ariston ed interpretava uno di quei brani destinati a rimanere nella storia della musica italiana: Canzone per te. Quest’anno a proporlo nella kermesse musicale saranno Bugo & Morgan, in quella terza serata interamente dedicata alle cover. Il testo ‘Canzone per te‘, scritto dallo stesso Endrigo insieme a Sergio Bardotti e Luis Bacalov, parla di una storia d’amore talmente grande che però finisce troppo presto perché “era l’invidia di chi è solo….”. Un amore breve, come quella festa che appena cominciata è già finita, ma così intenso da lasciare dentro la paura di non morire mai, di continuare a vivere nella persona che è stata lasciata, tanto da non permetterle di riuscire a prendere per mano un altro sogno, ad amare un’altra persona con quella stessa intensità. Con il brano Canzone Per Te Sergio Endrigo e Roberto Carlos si aggiudicano il primo posto al 18° Festival della Canzone Italiana. Il brano verrà poi inciso da Sergio Endrigo nel singolo Canzone Per Te/Il Primo Bicchiere di Vino, mentre Roberto Carlos lo includerà in Canzone Per Te/È Tempo di Saper Amare.

La traduzione del testo prima in turco ed in friulano, poi in portoghese e spagnolo, sarà alla base di quel successo immenso che rese popolare Sergio Endrigo nell’America Latina. Non mancarono però le polemiche. Adriano Celentano, che partecipava a quello stesso Festival con il brano Canzone di Don Backy, dopo essersi aggiudicato il terzo posto ebbe una discussione con la giuria che lo portò ad abbandonare il palco dell’Ariston prima della premiazione. Molte sono state le cover realizzate da altri grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale, tra cui Mina (che ne incide una versione in italiano ed una in spagnolo nel 1968), Amàlia Rodrigues (che interpreta il brano in italiano nel 1974), Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Claudio Baglioni. Anche Orietta Berti incise nel 2003 una sua personale versione includendola nell’album Emozione d’Autore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA