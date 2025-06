Canzone Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano:

I Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto scrivere una canzone per Giulia Tramontano e il figlio Thiago, uccisi barbaramente da Alessandro Impagnatiello. La band che vede come frontman Riccardo Zanotti, ha deciso di stendere un testo commovente, doloroso e struggente: “Piccola donna, che cammini tra le stelle, mostri le ferite che nascondi tra la pelle, erano 37“. Queste le parole del brano che si intitola “Migliore” ed è stato pubblicato per la prima volta il 6 dicembre nell’album “Hello World“.

Di cosa parla? Il tema ha fatto piangere i fan dei Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di un dialogo tra la mamma e il piccolo, un saluto che la donna avrebbe dedicato al bambino prima di morire, tanto è che si leggono queste parole: “Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole“. Anche la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha reagito positivamente alla pubblicazione dell’album, scrivendo: “La canterò a squarciagola per te“. Poi ha ringraziato la band per il fatto di aver ridato vita alla sorella tramite la musica.

Canzone Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano: significato del testo

La quattordicesima traccia dell’album è “Migliore“, e ogni parola risulta essere un colpo al cuore, soprattutto per chi conosce bene la vicenda di Giulia Tramontano, ragazza uccisa incinta da Impagnatiello. La sensibilità dei Pinguini Tattici Nucleari è stata incredibile. Il gruppo è stato in grado di scrivere un testo, ormai diventato un importante messaggio contro la violenza sulle donne. Il gruppo porterà la canzone su tutti i palchi del tour.

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore, migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore, la più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore, ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te

A un tratto il bambino capì

Che il buio finiva in una ninnananna

La madre lo strinse e così

Finì di esser madre e iniziò a essere mamma